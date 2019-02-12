Eren, 3 kıtayı reddetti
G.Saray’da Serdar Aziz ve Maicon gibi devre arasında yenilenen kadroda düşünülmeyen Eren Derdiyok, sürpriz bir karara imza attı.
30 yaşındaki golcü, Serdar ile Maicon’un aksine sezon sonuna kadar bekleyeceğini belirtti.
Çin, Meksika, İsviçre ve Süper Lig kulüplerinden tekliflere olumsuz yanıt veren Eren, sezon sonuna kadar oynamadan Galatasaray’dan 1 milyon 75 bin Euro daha alacak.
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