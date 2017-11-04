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Erdoğan Şenay vefat etti

Türk spor basınının duayenlerinden, spor yazarlarından Erdoğan Şenay hayata gözlerini yumdu.

Hürriyet Haber
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Türk spor basınının duayenlerinden, Milliyet Gazetesi Spor Servisi eski yazarlarından Erdoğan Şenay hayata gözlerini yumdu. Şenay'ın vefat haberi spor ve iş dünyasında büyük üzüntüye yol açtı. Erdoğan Şenay'ın cenazesinin pazar günü toprağa verileceği bildirildi.

Merhum Şenay'ın cenazesi, pazar günü (yarın) Teşvikiye Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazınının ardından Zincirlikuyu mezarlığına defnedilecek.

Hürriyet ailesi olarak merhum Erdoğan Şenay'a Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, yakınlarına, sevenlerine, başsağlığı dileriz.

basınyazar
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