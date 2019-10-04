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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
04.10.2019 - 15:48, Son Güncelleme:

Erdoğan Demirören Golf Turnuvası'nda ikinci gün

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Erdoğan Demirören Golf Turnuvası'nda ikinci gün

İlki 2018'de düzenlenen Erdoğan Demirören Golf Turnuvası'nın ikincisi bugün başladı.

Türkiye'de golfün gelişmesine büyük katkı sağlayan Demirören Holding Kurucusu ve Başkanı Erdoğan Demirören anısına düzenlenen turnuva, ilk gün yetişkinler ve junior'ların katılımıyla başladı. 4-5-6 Ekim tarihlerinde Kemer Country'nin ev sahipliği yapacağı organizasyon, 6 Ekim Pazar günü saat 17.00'de yapılacak ödül töreni ile sona erecek. Özellikle sporcuların yoğun ilgi gösterdiği turnuvada; cemiyet, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri yer alacak.

Erdoğan Demirören Golf Turnuvasında ikinci gün

DİDEM ARAS: ERDOĞAN BEY'İN ADINA OLAN BU TURNUVADA OYNAMAK HEPİMİZİ MUTLU EDİYOR

Erdoğan Demirören'in adının yer aldığı bir turnuvada oynamanın herkesi mutlu ettiğini vurgulayan Kemer Golf and Country Club Kadınlar Kaptanı Didem Aras, "Turnuvalar insanları birleştirmek için faydalı, bu çok güzel bir şey. Erdoğan Bey'in adına olan bir turnuvada oynamak ve buraya çok emek vermiş olması hepimizi mutlu ediyor. Onu rahmetle anıyoruz. Burası çok güzel bir kulüp. Üç gün boyunca üyelerimiz hep beraber burada olacak ve güzel bir mücadele verecekler. Herkes çok keyif alıyor. Turnuvanın devamında da hava umarım böyle güzel olur. Oldukça kalabalık bir turnuva, herkesin yer beklediğini biliyorum. Yedekte çok oyuncumuz var, dün junior'lar oynamış olmasına rağmen hâlâ yedekte bekleyen oyuncularımız var. Bunlar spor ve golf adına çok güzel şeyler. Golf, Türkiye'de çok yeni ve maalesef yeşilliğimizin az olmasından dolayı kitlelere hitap eden bir spor değil. Herkesin oynaması ve bir araya gelmesi için bu çok büyük bir imkân oluyor. Bu sayede kulüp birlikteliğini paylaşarak Erdoğan Bey'i de anmış oluyoruz. Oynayan herkese iyi şanslar diliyor, güzel bir hafta sonu geçirmelerini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan Demirören Golf Turnuvasında ikinci gün

SERRA TOKAR: HERKES TURNUVAYA KATKIDA BULUNMAKTAN KEYİF ALIYOR

Keyifli ve eğlenceli bir turnuva dilediğini belirten 17 yıllık golf oyuncusu Serra Tokar da, "Geçen sene ilki yapılan turnuvanın bu sene ikincisi düzenleniyor. Erdoğan ağabey de benim çok sevdiğim bir aile dostumuzdu, onun anısına keyifle oynamak istediğim bir turnuva. Organizasyon, çoğunlukla onu sevenlerin katıldığı bir etkinlik ve bu yüzden eminim çok güzel geçecektir. Bu, üç günlük bir turnuva olacak. Hava da çok güzel ve umarım böyle devam eder. Keyifli ve eğlenceli bir turnuva diliyorum. Herkes katkıda bulunmaktan keyif alıyor. Çok sevilen biri için düzenlendiğinden dolayı herkes keyif alacaktır" diye konuştu.

Erdoğan Demirören Golf Turnuvasında ikinci gün

CAN GÜRDENLİ: ORGANİZASYONA KATILIMIN FAZLA OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Turnuvanın ilerleyen günlerinde katılımın çok daha fazla olacağını ifade eden kulüp üyesi Can Gürdenli ise "Her gün kulübe gelmeye çalışıyorum. Turnuva şu anda çok kalabalık gözüküyor. Bazen topa vuracak yer bulamıyoruz, bu anlamda da turnuvada yer almak önemli bir şey. Çok yedek var, herkesin arasından seçilmek önemli. Turnuvada iyi bir skor elde etmek için çabalayacağım çünkü önemli ve bizim için anlamlı bir turnuva. Organizasyonun devamında daha kalabalık olacağını düşünüyorum" dedi.

Erdoğan Demirören Golf Turnuvasında ikinci gün

BERKE ÖZYİĞİT: BÖYLE TURNUVALARDA KÜÇÜKLERE DE YER VERİLMESİ ONUR VERİCİ

Bu gibi turnuvalarda junior'lara da yer verilmesinin önemli olduğunu ifade eden kulüp üyesi ve milli takım oyuncusu Berke Özyiğit de şunları söyledi:
"Böyle önemli turnuvalarda bize de yer verilmesi benim için çok önemli bir durum, onur verici bir şey. Katılım üst seviyede. Türkiye'de golfe yeterince önem gösterilmiyor. Sahaların çoğu Antalya'da. İstanbul'da sadece iki saha var ve kişi sayısına bakılınca sahalar yetersiz kalıyor. Bu yüzden İstanbul'a daha fazla saha yapılması gerekiyor. Bu turnuva da golfe destek vermekte."
Junior kategorisinde yarışan 11 yaşındaki kulüp üyesi Demir Bayram da heyecanlı olduğunu belirterek, "Junior kategorisinde oynuyorum ve herkese başarılar diliyorum. Turnuvada iyi bir oyun çıkarmayı düşünüyorum, heyecanlıyım. Herkesin katılmasını bekliyorum, çok önemli ve anma için çok güzel bir turnuva" ifadelerini kullandı.

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