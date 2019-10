Erdoğan Demirören Golf Turnuvası'nda heyecan sürüyor

Bugüne kadar ulusal ve uluslararası birçok organizasyona ev sahipliği yapan Kemer Country Club'ta düzenlenen 2'nci Erdoğan Demirören Golf Turnuvası, yoğun katılımla sürüyor. Dün başlayan turnuvada bugün Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören; arkadaşları Bülent Ciritçi, Ali Nuri Türker ve Tuğrul Timur ile golf oynayarak bu önemli turnuvada heyecana ortak oldu.



BÜLENT CİRİTÇİ: BU GÜZEL ORGANİZASYON DEVAM EDECEK



Turnuvayla ilgili değerlendirmelerde bulunan ve Erdoğan Demirören ile çok güzel anıları olduğunu belirten Bülent Ciritçi, "Ben ziraat ile uğraştığım için Erdoğan abi hep bana ağaçlarla, etraftaki çimlerle ilgili neler yapması gerektiğini sorardı. Orada hep beraber fikir alışverişinde bulunurduk. Güzel anılardı. Allah rahmet eylesin. Bu organizasyon kesinlikle devam edecek, devam etmesi de gerekiyor. Beraber çok güzel anılarımız oldu. Erdoğan Bey, bizi golf izlerken seyrederdi. İyi sonuçlar aldığımızda tebrik ederdi. Dediğim gibi çok güzel anılardı" ifadelerini kullandı.



ALİ NURİ TÜRKER: BURADA GOLF OYNAMAK BİZİM İÇİN ONUR



Ali Nuri Türker de Erdoğan Demirören'i her zaman şükranla anacaklarını vurguladı. Türker, "Maddi manevi çok emek sarf ettiği bir yerde, sahada onun anısına golf oynuyoruz. Bu bizim için hem onur, hem de onu güzel anabilmek adına bir vesile oldu. Bizimle beraberdi, çok sevdiğim bir arkadaşımın babası. Çok eski bir aile dostumuz, bir büyüğümüzdü. Her zaman kendisini şükranla anıyoruz, anmaya devam edeceğiz. Böyle bir sahayı bize hediye ettiği için teşekkür ediyorum" dedi.



Turnuvadaki oyunda Yıldırım Demirören ile ortak olduklarını söyleyen Türker, "Turnuva içerisinde kendi içerimizde oyun oynuyoruz. Yıldırım Başkan da bu oyunda benim ortağım, şu anda da gayet iyi gidiyoruz. İnşallah böyle de bitiririz" şeklinde konuştu.



TUĞRUL TİMUR: ERDOĞAN AMCA HER ZAMAN DAHA İYİ ŞEYLER YAPMAYA ÇALIŞIRDI



Erdoğan Demirören'in çok mütevazı bir insan olduğunu vurgulayan Tuğrul Timur da, "Erdoğan amca pozitif düşünen, geleceği gören, çok mütevazı bir insandı. Biz ne zaman sahaya çıksak, herkesin fikrini sorar, herkesten bir şeyler almaya çalışarak daha iyi şeyler yapmaya hep uğraşırdı. Her zaman sahaya çıktığımızda hatırlıyoruz dün gibi. Sanki hiç ayrılmadı, hep aramızda gibi hissediyoruz. İnşallah bu turnuvalarla onun adını hep yaşatacağız" dedi.



Yıldırım Demirören ile turnuvada rakip olduklarını söyleyen Tuğrul Timur, "Başkanla bugün maalesef rakibiz. 18 delik var, neler olacağı belli olmaz. İnşallah kazanırız" diyerek sözlerini bitirdi.