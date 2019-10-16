Erdoğan Arıpınar: "Türk Milli Takımı kendi ordusunu tutmayacak da başka yeri mi tutacak..."

Erdoğan Arıpınar, Gaziosmanpaşa Üniversitesinde düzenlenen Fair Play Karikatür Sergisi ve Üniversiteler Kervanı Paneli'ne katılmak için geldiği Tokat'ta, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

A Milli Futbol Takımı oyuncularının, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından asker selamı vermesini ve UEFA'nın soruşturma açmasını değerlendiren Arıpınar, 1985 yılında bir gazeteden kestiği kupürden örnek verdi.

"Kupürde Viyana'da batıya bakan bir kuledeki işçinin görevine son verilmiş ve bu kadro kaldırılmış. Bu işçinin 1985 yılına kadar görevi Türk atlıları gelirse haber vermekmiş." diyen Arıpınar, şöyle devam etti:

"Kafalarına bu takılmış ne fair play düşünüyorlar, ne insanlık düşünüyorlar. En küçük harekete bile soruşturma açıyorlar. Benim çocuklarım ne yapmış? Bir zaferden sonra kendi askerlerini selamlamış. Bunda suç unsuru ne var? Yani Türk Milli Takımı kendi ordusunu tutmayacak da başka yeri mi tutacak. Tamamen kötü ve tarihe dayalı unutulmamış bir kin bu."

Avrupalıların Türklere kinini her fırsatta ortaya çıkardığını söyleyen Arıpınar, "Ama bu kinler falan vız gelir. Bugüne kadar Osmanlı'dan başlayan Atatürk'e kadar devam eden bütün bu şeylere karşı Türkiye göğüs gerdi, gene de gerecektir. Fransa, Rusya'da dünya şampiyonu olduğunda aynı selamı Fransız futbolcu Griezmann'da da gördüm. Bunlar kendilerine gelince iyi bize gelince kötü. Bu konuşulacak konu bile değil bence alkışlanacak bir konu. Bizim çocuklarımız niçin sevinç gösterisi yapıyor? Maçı kazandıkları için ve kendi ordularına moral vermek için." ifadesini kullandı.

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