Erdoğan Arıpınar: 'Selamda suç unsuru mu olur?
Dünya Fair Play Konseyi Üyesi ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, A Milli Takım Futbolcularımızın asker selamının ardından, UEFA'nın soruşturma başlatmasını değerlendirdi.
Erdoğan Arıpınar, “Benim çocuklarım ne yapmış, bir zaferden sonra kendi askerlerini selamlamış. Bunda suç unsuru ne var? Yani Türk Milli Takımı kendi ordusunu tutmayacak da başka yeri mi tutacak? Tamamen kötü ve tarihe dayalı unutulmamış bir kin bu” dedi.
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