Erdi Demir kimdir, kaç yaşında?

Erdi Demir, 15 Kasım 1964 tarihinde İzmir'de doğdu. Altay'da yetişti ve yıldızlaştı. 1987 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Samsunspor'dan Galatasaray'a geçen Tanju Çolak ve Sarıyer'den Fenerbahçe'ye transfer olan Rıdvan Dilmen ile birlikte 1987 transfer sezonunun en pahalı futbolcularından biri oldu.

Sarı-lacivertli formayla bir süre bocalayan Erdi Demir, ligdeki ilk golünü 14 Şubat 1988'de 23. haftada Eskişehirspor'a karşı attı ve sezonu toplam dört golle tamamladı. Fenerbahçe'nin 103 gol atarak şampiyonluğa ulaştığı 1988-89 sezonunda çoğu zaman ikinci yarıda takıma girebildi ve bu sezonda da 2 gol kaydedebildi. 1989-90 sezonunda ise teknik direktör Todor Veselinoviç'in sağ bekte denediği Demir, 1990-91 sezonunda ara transfer döneminde Sarıyer takımından alınan Sercan Görgülü ile takas edildi. 1994'e dek Sarıyer, 1995-1996 sezonunda Sakaryaspor, 1996-1998 arasında Soma Linyitspor ve 1998-1999 arasında ise Beylerbeyispor'da oynayan Demir, devre arasında tekrar Soma Linyitspor'a geçti ve 1998-1999 sezonu bitiminde futbola veda etti.



Erdi Demir, Türk millî takımının çeşitli kademelerinde görev yapmak üzere 33 kez millî takımlara çağırılan ve bu karşılaşmalarda 5 gol kaydetti. Erdi Demir, millî formayı ilk kez 7 Nisan 1982'de Yugoslavya'ya karşı deplasmanda 4-2 kazanılan Avrupa Şampiyonası eleme maçında "genç milli" olarak giydi[1] ve 1983'e dek 17 kez genç millî oldu. 26 Ekim 1982'de Arnavutluk'a karşı özel maçta giydiği "Ümit milli" formasını ise 1987'ye dek 10 kez taşıdı. 29 Nisan 1987'de ulusal takımın İngiltere tek beraberliğini alabildiği maçta A millî takım kadrosunda yer aldı fakat görev almadı.