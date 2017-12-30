Erdi Can Şehit'ten 'sahte para' açıklaması

Bazı internet sitelerinde "Erdi Can Şehit sahte para yüzünden karakolluk oldu" yönündeki haberler çıkması üzerine genç oyuncu açıklamada bulundu.
Hürriyet Haber
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Gençlerbirliği'nde kiralık olarak forma giyen Fenerbahçe futbolcusu Erdi Can Şehit'in, Roma'da tatil yaparken sahte para kullandığı gerekçesiyle karakolluk olduğu iddia edildi. Şehit konu ile ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
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