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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
01.05.2019 - 14:11, Son Güncelleme:

Erdal Gündüz: "Yönetim olarak aldığımız karar..."

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Erdal Gündüz: "Yönetim olarak aldığımız karar..."

Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor’un basın sözcüsü Erdal Gündüz, İHA'ya konuştu.

Takımdaki son durum ve Kasımpaşa galibiyetiyle ilgili İHA’ya konuşan Malatyaspor basın sözcüsü Erdal Gündüz, camiaya olarak Avrupa hedeflerinden vazgeçmediklerinin mesajını verdi.

Erol Bulut ile gönülsüz bir ayrılık yaşadıklarını belirten Gündüz, “Göreve geldiği ilk günden yollarımızı ayırdığımız güne kadar, hem adamlığı hem de hocalığıyla bize çok şey katan Erol hocamıza teşekkürü bir borç biliriz. Onun güzel işlere imza attığımıza inanıyorum. Futbolda bazen mevcut şartlar sizi bazı kararların eşiğine getirir. Bu ayrılık da biraz bu şekilde oldu. Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar ve mutluluklar dileriz” dedi.

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“Takımın başında çok güvendiğimiz bir Malatyalı antrenörümüz var”

Gündüz, Ali Ravcı ile ilk maçlarında kazandıkları için mutlu olduklarını da belirterek, şunları söyledi:

“Ali hocamız yıllardır bu kulüpte sportif direktörlük yapan, takımın A’da Z’ye her şeyini çok iyi bilen bir hocamız. O da kişiliği ve donanımıyla kendisini kabul ettirmiş bir isim. Bu anlamda yönetim olarak aldığımız kararın sonuna kadar arkasındayız. Takımımızın başında kendisine çok güvendiğimiz bir Malatyalı antrenörümüz var. Hocamızın ilk maçında aldığı galibiyet de bu anlamda büyük önem taşıyordu. Bu galibiyet belki de bizi Avrupa’ya taşıyacak. Bu anlamda Avrupa hedefimizi kaybetmiş değiliz.”

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Erdal Gündüz: Yönetim olarak aldığımız karar...

 

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