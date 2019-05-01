Erdal Gündüz: "Yönetim olarak aldığımız karar..."

Takımdaki son durum ve Kasımpaşa galibiyetiyle ilgili İHA’ya konuşan Malatyaspor basın sözcüsü Erdal Gündüz, camiaya olarak Avrupa hedeflerinden vazgeçmediklerinin mesajını verdi.

Erol Bulut ile gönülsüz bir ayrılık yaşadıklarını belirten Gündüz, “Göreve geldiği ilk günden yollarımızı ayırdığımız güne kadar, hem adamlığı hem de hocalığıyla bize çok şey katan Erol hocamıza teşekkürü bir borç biliriz. Onun güzel işlere imza attığımıza inanıyorum. Futbolda bazen mevcut şartlar sizi bazı kararların eşiğine getirir. Bu ayrılık da biraz bu şekilde oldu. Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar ve mutluluklar dileriz” dedi.

“Takımın başında çok güvendiğimiz bir Malatyalı antrenörümüz var”

Gündüz, Ali Ravcı ile ilk maçlarında kazandıkları için mutlu olduklarını da belirterek, şunları söyledi:

“Ali hocamız yıllardır bu kulüpte sportif direktörlük yapan, takımın A’da Z’ye her şeyini çok iyi bilen bir hocamız. O da kişiliği ve donanımıyla kendisini kabul ettirmiş bir isim. Bu anlamda yönetim olarak aldığımız kararın sonuna kadar arkasındayız. Takımımızın başında kendisine çok güvendiğimiz bir Malatyalı antrenörümüz var. Hocamızın ilk maçında aldığı galibiyet de bu anlamda büyük önem taşıyordu. Bu galibiyet belki de bizi Avrupa’ya taşıyacak. Bu anlamda Avrupa hedefimizi kaybetmiş değiliz.”

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