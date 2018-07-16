Erdal Gündüz transfer hedeflerini açıkladı
Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, transfer çalışmalarına ilişkin, "Takıma katkısının olacağına inandığımız çok iyi bir iki futbolcuyla görüşmelerimiz devam ediyor." dedi.
Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarının tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.
Takımın ikinci etap kamp çalışmalarına Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde devam ettiğini aktaran Gündüz, verimli bir çalışma dönemi geçirdiklerini ifade etti.
Gündüz, transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Takıma katkısının olacağına inandığımız çok iyi bir iki futbolcuyla görüşmelerimiz devam ediyor. Önümüze bakacağız, takımın eksik yerlerini doldurmaya çalışacağız. Bize reklam yüzü değil, takıma katkı ve fayda sağlayacak, mücadeleci, hırslı oyuncular lazım." değerlendirmesinde bulundu.
Sezonun ilk maçını deplasmanda Göztepe ile oynayacaklarını anımsatan Gündüz, lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini kaydetti.
Erdal Gündüz, Gineli orta saha oyuncusu Sadio Diallo ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını da sözlerine ekledi.
Günün en popüler bahislerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle