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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
16.04.2019 - 11:11, Son Güncelleme:

Erdal Gündüz: "Sezonun ikinci yarısı istediğimiz gibi olmadı ancak..."

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Erdal Gündüz: "Sezonun ikinci yarısı istediğimiz gibi olmadı ancak..."

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında yakaladığı başarılı grafikle adından söz ettiren Evkur Yeni Malatyaspor, sezonun ikinci yarısında aynı performansı gösteremiyor.

Süper Lig'de ikinci sezonunu geçiren ve ilk yarıda performansıyla hem defansif hem de ofansif anlamda dikkati çeken Malatya ekibi, sezonun ikinci yarısında bu başarıyı sürdüremedi.

Teknik direktör Erol Bulut'un öğrencileri, sezonun ilk yarısında 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak devre arasına 29 puanla 3. sırada girdi. Sarı-siyahlılar, 17 maçta rakip fileleri 26 kez havalandırırken, kalesinde ise 16 gol gördü.

Ligin ilk yarısında son derece başarılı bir grafik çizen Evkur Yeni Malatyaspor, sezonun ikinci yarısında ise istediği sonuçların uzağında kaldı.

Sarı-siyahlılar, Süper Lig'in ilk yarısındaki 11 maçta 5 galibiyet, üçer beraberlik ve mağlubiyetle 18 puan toplarken, ikinci yarının aynı döneminde bu performansının gerisinde kaldı.

Malatya ekibi sezonun ikinci yarısı oynadığı 11 maçta 2 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 9 puan toplayabildi.
Sezonun ilk yarısındaki 11 maçta 14 gol atarak kalesinde 10 gol gören sarı-siyahlılar, ikinci yarı ise 12 gol atarken, kalesinde 21 gole engel olamadı.

Erdal Gündüz: Sezonun ikinci yarısı istediğimiz gibi olmadı ancak...

- Erdal Gündüz: "Yolumuza devam ediyoruz"

Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısında istedikleri performansı sergileyemediklerini söyledi.

Gündüz, iyi futbol ve başarı için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını anlatarak, futbolda iyi gidişatın yanı sıra kötü dönemlerin de olabileceğini ifade etti.

Sezona başlamadan önce güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini ve iyi bir kadro kurduklarını anlatan Gündüz, şunları kaydetti:

"Sezonun ilk yarısına güzel performansla başladık. Sahamızda ve deplasmanda güzel galibiyetler aldık ve ilk yarıyı üçüncü olarak bitirdik. İkinci yarıda elbetteki transfer dönemi açıldığı için diğer takımlar da kadrolarını güçlendirerek lige daha güçlü başladılar. Bizim de ikinci yarı aramızdan ayrılan önemli futbolcular oldu. Bu açığı kapatmak için transferlerimizi yaptık ama yeni gelen futbolcuların alışması zaman aldı. Yeni gelen futbolculardan bazıları çabuk uyum sağlıyor, bazıları ise uyum sağlaması biraz gecikebiliyor. Bu sorunu yaşadık. Sezonun ikinci yarısı istediğimiz gibi olmadı ancak yolumuza devam ediyoruz. Şu an ligde beşinci sıradayız. Kalan maçlarımızı eksiksiz alarak yolumuza devam etmek istiyoruz." 

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