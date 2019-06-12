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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
12.06.2019 - 11:26, Son Güncelleme:

Erdal Gündüz: "Görüştüğümüz, izlediğimiz oyuncular var"

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Erdal Gündüz: "Görüştüğümüz, izlediğimiz oyuncular var"

Spor Toto Süper Lig'de ikinci sezonunu tamamlayan ve gösterdiği performansla UEFA Avrupa Ligi'nde yer alabilmek için ön eleme oynamaya hak kazanan Evkur Yeni Malatyaspor, sezona erken başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda ilk defa mücadele eden ve kentin 11 yıllık özlemine son veren Yeni Malatyaspor, Süper Lig'deki ilk sezonunu 43 puanla 10. sırada tamamlamayı başardı. İkinci sezonunu ise gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken sarı-siyahlılar, ligi 47 puanla 5. sırada tamamladı ve Ziraat Türkiye Kupası'nı lig şampiyonu Galatasaray'ın kazanmasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde yer alabilmek için ön eleme maçları oynamaya hak kazandı.

UEFA organizasyonunda ilk maçını 25 Temmuz'da oynaması beklenen Evkur Yeni Malatyaspor, sezona erken "merhaba" diyerek hazırlıklarına 25 Haziran'da başlamayı planlıyor.

Yeni Malatyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde olağan genel kurullarını gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, yeni yönetimin hayırlı olmasını diledi.

Kulüpte görev dağılımının Başkan Adil Gevrek tarafından bir hafta içerisinde yapılacağını dile getiren Gündüz, "Çok güzel bir kongre gerçekleştirdik. Yeni Malatyaspor, tüm Malatyalılar'ın kulübü ve her kesimden arkadaşlarımız yeni yönetimde yer aldı, herkese başarı diliyorum. Eskiden görev yapan diğer yöneticilerimize de verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Erdal Gündüz: Görüştüğümüz, izlediğimiz oyuncular var

- "Görüştüğümüz, izlediğimiz oyuncular var"

Erdal Gündüz, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü ifade etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın ile prensipte anlaştıklarını hatırlatan Gündüz, şu değerlendirmede bulundu:

"Başkanımız transfer komitesini oluşturdu. Transfer komitemiz, sezonun bitimine 3 hafta kala çalışmalarına başladı. Görüştüğümüz, izlediğimiz oyuncular var. Bu sezon da transferde ince eleyip sık dokuyacağız ve takımın ahengine göre oyuncular alacağız. Rehavete kapılmadan, yolumuza emin adımlarla ilerlemek istiyoruz."

- "Hedefimiz gruplara kalmak"

Malatya'nın 16 yıl önce UEFA Kupası heyecanını yaşadığını anımsatan Gündüz, o özlemi de sona erdirmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

UEFA Avrupa Ligi'ni önemsediklerine dikkati çeken Gündüz, şunları kaydetti:

"Organizasyonda 3 ön eleme maçı oynayacağız. İlk maçımızın da 25 Temmuz'da olacağı tahmin ediliyor. Bundan dolayı normalde temmuz ayında başlayacak sezon hazırlıklarımızı haziran ayına çektik. Hedefimiz gruplara kalmak. Her zaman takımının yanında olan taraftarlarımızın desteğiyle de bunu başaracağımıza inanıyorum." 

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