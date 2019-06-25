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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
25.06.2019 - 12:56, Son Güncelleme:

Erdal Gündüz: "Fofana ve Jahovic'in bize çok katkı sağlayacağına inanıyorum"

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Erdal Gündüz: "Fofana ve Jahovic'in bize çok katkı sağlayacağına inanıyorum"

Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği performansla UEFA Avrupa Ligi elemelerine katılma hakkı kazanan Yeni Malatyaspor, hücum hattını güçlendirmeye devam ediyor.

Sarı-siyahlılar, Süper Lig'de ilk kez mücadele ettiği 2017-2018 sezonunda yaşadığı gol sorunu ile yeniden karşılaşmamak için transferde hücum hattına ağırlık vermeyi sürdürüyor.

Süper Lig'deki ilk tecrübesinde rakip ağları 38 kez havalandıran Malatya ekibi, yaptığı transferler sayesinde geçen sezon 47 gol atma başarısı gösterdi.

Bu sezon da transferde ağırlığı hücum hattına veren Yeni Malatyaspor, geçen sezon Atiker Konyaspor'da forma giyen Fildişi Sahilli ofansif orta saha oyuncusu Moryke Fofana ve Kuzey Makedonyalı santrfor Adis Jahovic'i kadrosuna katarak ileri ucunu zenginleştirdi.

Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer çalışmalarının sürdüğünü ve anlaşmaya varılan oyuncuların kamuoyu ile paylaşıldığını belirtti.

Takımda her mevki için belirlenen futbolcularla görüşmelerinin sürdüğünü dile getiren Gündüz, "Anlaşmaya vardığımız iki oyuncumuz da ileri uçta görev alıyor. Her takım gol atmak ve ofansif oynamak ister. Biz de her mevkimizi olduğu gibi hücum hattımızı da sağlamlaştırmak istiyoruz. Fofana ve Jahovic'in bize çok katkı sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.

Evkur Yeni Malatyaspor’dan kaleye takviye
Evkur Yeni Malatyaspor’dan kaleye takviye

Erdal Gündüz: Fofana ve Jahovicin bize çok katkı sağlayacağına inanıyorum

- "İyi oyuncularla anlaşma imzaladık"

Görüştükleri oyuncuların olduğunu kaydeden Gündüz, "Süper Lig'e çıktığımız günden beri transfer konusunda ince eleyip sık dokuyacağımızı söyledik. Bu çizdiğimiz yoldan da asla taviz vermeyerek, gerçekten iyi oyuncularla anlaşmalar imzaladık. Şimdi önümüzde yeni bir sezon ve buna artı olarak UEFA Avrupa Ligi maçları var. Biz yine aynı kararlılıkla takıma katkı sağlayacağını düşündüğümüz oyuncularla anlaşacağız. İnşallah her seferinde olduğu gibi bu sefer de yanılmayız." ifadelerini kullandı.

Gündüz, hem Spor Toto Süper Lig'de hem de UEFA organizasyonunda mücadele edeceklerini hatırlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bilindiği gibi iki kulvarda da mücadele edeceğiz. Biz iki yerde de başarılı sonuçlar alabilecek güçte bir takımız. Bunun için kadro derinliği şart. Bu çerçevede görüşmelerimiz sürüyor. Amacımız, futbolcularla anlaşmaları tamamlayarak güzel bir kamp dönemi geçirmek. Ekonomik olarak kulübümüzü zora sokmadan, akılcı ve katkı sunan oyuncuları renklerimize bağlayarak yolumuza devam edeceğiz. İnşallah şehrimizin ve taraftarlarımızın desteğiyle iki ligde de başarılı olacağız." 

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