Erdal Gündüz: 'F.Bahçe maçından 3 puan alırsak...'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriErdal Gündüz: 'F.Bahçe maçından 3 puan alırsak...'
GeriFutbol Erdal Gündüz: 'F.Bahçe maçından 3 puan alırsak...'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
26.01.2019 - 11:55, Son Güncelleme:

Erdal Gündüz: 'F.Bahçe maçından 3 puan alırsak...'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Erdal Gündüz: 'F.Bahçe maçından 3 puan alırsak...'

Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Erdal Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son haftalardaki başarılı gidişattan dolayı takımın moralinin yüksek olduğunu belirtti.

Ligin 19. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını hatırlatan Gündüz, bu maça en iyi şekilde hazırlandıklarını ifade etti.

Sarı-siyahlı takımın ligde üst sıralarda tutunmak için mücadele ettiğini aktaran Gündüz, "Ligde üst sıralarda tutunabilmemiz açısından bizim için önemli bir maç. Hedefimiz belli, üst sıralarda tutunarak, ligi en fazla puanla bitirmek. Bunun için mücadele edeceğiz. Fenerbahçe karşısında galip gelmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Erdal Gündüz, Fenerbahçe'nin Türk futbolunun lokomotif takımlarından olduğunu kaydederek, "Ligin ikinci yarısına Göztepe galibiyetiyle başladık. Fenerbahçe karşılaşmasında da galip gelerek, taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Fenerbahçe'den 3 puan alırsak yeni hedeflere yelken açarız." değerlendirmesinde bulundu.

Gündüz, Fenerbahçe deplasmanında taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını da sözlerine ekledi. 

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 160Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor
    3
    MS1
    1,45
    7444kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Erdal Gündüz: 'F.Bahçe maçından 3 puan alırsak...'

Beklenmedik hamle! Islam Slimani...

Hüseyin Eroğlu: 'Her kulübün Altınordu modeline dönmesi gerekiyor'

Fenerbahçe'nin 5. Nijeryalı futbolcusu Moses!