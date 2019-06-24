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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
24.06.2019 - 15:27, Son Güncelleme:

Erdal Gündüz: "2 futbolcuyla anlaştık, arkası gelecek!"

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Erdal Gündüz: "2 futbolcuyla anlaştık, arkası gelecek!"

Evkur Yeni Malatyaspor yöneticisi Erdal Gündüz, transferlerle ilgili açıklama yaptı.

Evkur Yeni Malatyaspor’da yeni sezon kamp çalışmaları yarın Malatya’da start alacak.

Sarı-kırmızılı yönetim, bir yandan da yeni sezonun kadrosu için çalışmalarını sürdürüyor. Malatya ekibi, Atiker Konyaspor’dan Fofana ve Jahovic’e imza attırarak, transfere hızlı bir giriş yaptı.

Transferdeki son durumla ilgili İHA’ya açıklamalarda bulunan yönetim kurulu üyesi Erdal Gündüz, bu sezon 3 kulvarda birden mücadele edecekleri durumunu düşünerek, transferde hata yapmak istemediklerini söyledi.

Transferde şu ana kadar 2 isimle anlaştıklarını kaydeden Gündüz, “Transfer çalışmalarımız hocamız ve transfer komitemizin ortak çalışmasıyla devam ediyor. Şu ana kadar resmi olarak 2 futbolcuyla anlaştık, arkası da gelecek inşallah. Tabii bu sezon 3 kulvarda birden mücadele edecek olmamız nedeniyle kadromuzu hata yapmadan kurmamız lazım. Hocamız ve transfer komitemiz transferde ortak hareket ederek çalışıyor. Camiamız geçen sezonlarda olduğu gibi bize yine güvensin. İyi bir takım oluşturacağız. İnşallah mevcut oyuncularımızla birlikte yeni gelenlerin de katkılarıyla çok farklı bir Evkur Yeni Malatyaspor izleteceğiz. 25 Temmuz’da Avrupa’da sahne alacağız. O güne kadar her şeyiyle hazır bir takım olmalıyız. İnşallah bütün çalışmalarımız bu doğrultuda” diye konuştu.

Erdal Gündüz: 2 futbolcuyla anlaştık, arkası gelecek

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