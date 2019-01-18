Ercan Taner kimdir?
Deneyimli sunucu Ercan Taner, ‘Gördüğüm lüzum üzerine’ notuyla beIN Sports'tan istifa ettiğini açıkladı. İstifa açıklaması ardından Ercan Taner’in hayatına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, beIN Sports'taki görevini bırakan Ercan Taner kimdir?
Kendine has anlatımıyla futbol severlerin gönlünde taht kuran Ercan Taner, 1964 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Eski futbol antrenörü Ziya Taner'in oğludur. TRT'nin açtığı spikerlik sınavlarını kazandıktan sonra 18 yaşında spikerliğe başladı.
Lig TV'de ve Show TV'de görev aldı. 2008 senesinde Lig TV'den ayrılarak NTV'nin yeni açtığı NTV Spor kanalına transfer oldu. NTV Spor'da yayınlanan bazı programların sunuculuğunu üstlendi. 2018/2019 sezonu icin Bein Media Group'a geçiş yaptı. Süper Lig'de BeinSports kanalında ilk anlattığı karşılaşma Ankaragücü – Galatasaray maçıydı.
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