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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
05.05.2019 - 18:59, Son Güncelleme:

Ercan Kahyaoğlu: "Gol atamazsak her şey geride kalıyor"

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Ercan Kahyaoğlu: "Gol atamazsak her şey geride kalıyor"

Evkur Yeni Malatyaspor mağlubiyetiyle 25 puanla son sırada kalarak lige tutunma umutlarını kaybeden Akhisarspor'da Teknik Direktör Ercan Kahyaoğlu üzgün olduklarını söyledi.

Kahyaoğlu maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Maç istediğimiz şekilde sonuçlanmadı. Gol atmamız gerekiyor. Gol atamazsak her şey geride kalıyor. Bu saatten sonra yapacak bir şeyimiz yok. Önümüzde 3 maçımız var, o 3 maçla ligi tamamlayacağız. Rakiplerin alacağı sonuçlar da önemli. Biz çıkıp kazanmak için oynayacağız" diye konuştu.

Hakan Çalışkan: "Önümüzde oynanmamış 3 maç var"

Evkur Yeni Malatyaspor'da Erol Bulut'un ayrılmasıyla teknik direktörlük görevine getirilen Ali Ravcı'nın yerine maç sonunda basın toplantısına Hakan Çalışkan katıldı. Çalışkan, "Hiç yenemediğimiz Kasımpaşa'dan sonra Akhisar'ı mağlup ettik. Akhisarspor iyi bir takım, ligde bulunduğu konumu hak etmeyen, Türkiye Kupası'nda final oynayan bir takımla karşılaştık. Deplasmanda Göztepe'yi yenip Bursaspor'la berabere kalmışlardı. Zor geçeceğini biliyorduk. Özellikle maçın ilk yarısında Akhisar bizden daha iyi oynadı. İkinci yarıda erken gelen gol bize özgüven getirdi. Oyun içindeki değişiklikler bize olumlu yansıdı. Avrupa hedefine yakın gözüküyoruz ama sonuçta oynanmamış 3 önemli maç var. Bu maçların biri haftaya Erzurumspor'la. Takımı iyi bir noktaya getirmeye çalışacağız" dedi.

Ercan Kahyaoğlu: Gol atamazsak her şey geride kalıyor

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