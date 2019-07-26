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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.07.2019 - 22:36, Son Güncelleme:

Eray Emin Aydemir'in yeni kitabı "Ölümsüzlüğe Uyanış-Ezoterik Bir Yolculuk" kitapçılarda yerini aldı

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Eray Emin Aydemir'in yeni kitabı "Ölümsüzlüğe Uyanış-Ezoterik Bir Yolculuk" kitapçılarda yerini aldı

Eray Emin Aydemir'in dördüncü kitabı Ölümsüzlüğe Uyanış-Ezoterik Bir Yolculuk okurların beğenisine sunuldu. Kitabın arka kapağını ise ünlü gazeteci ve yazar Mine G. Kırıkkanat yazdı.

Genç yazar Eray Emin Aydemir'in dördüncü kitabı Ölümsüzlüğe Uyanış-Ezoterik Bir Yolculuk, Hermes Yayınları imzasıyla kitapçılarda yerini aldı. Ezoterik ve spiritüel açıdan doyurucu bir hikâyeye sahip kitap içerisindeki semboller ve kişilerle dikkat çekiyor.

Buddha, Dante ve Mevlana ile sohbet

İstanbul'dan başlayıp Mısır'a uzanan eserde kitabın kahramanı Keops Piramidi'nin içerisinde geçirdiği kazanın ardından ezoterik yolculuğuna başlıyor. Bu ezoterik yolculukta Dante, Spinoza, Newton, Albert Pike, Mevlana ve Buddha gibi yaşadıkları dönemin en önemli inisiyeleriyle sohbet eden kitabın kahramanı, bu özel kişilerden yaradan-yaratılan birlikteliği, hayatın anlamı, insanın neden var olduğu ve neden yok olacağına dair bilgiler de alıyor. Ezoterik açıdan birçok sembolle bezenmiş kitap ayrıca İsis ve Osiris İnisiasyon sistemlerinden de bahsediyor. Kişisel gelişim ve hayatı sorgulama açısından önemli ögelerle donatılmış ese panteist yapısıyla da dikkat çekerken kitapla ilgili Mine G. Kırıkkanat'ın görüşleri ise şunlar;

" Düşünen insan, varolduğu andan yok olacağı ana kadar dünyadaki varlığının anlamını sorguladı. Yaşamdaki mutluluğu ya da sıkıntısı, dünyaya niçin geldiğinin yanıtı değildi. Niçin varım sorusunun ardında, aslında yok olacağını bilmenin derin travması vardı.

Yaşamayı sürdürebilmek için, ölümün bir son değil, yeni bir başlangıç olduğuna inanmak zorundaydı. Ölümsüzlüğü hayal etti ve kutsal ruh olanı, tanrısalı yarattı. Ruh, tanrısaldı. Tanrı, ruhsal. Ve insan, kutsal ruha inandı. Öylesine büyük, evren kadar muazzam bir enerjiydi ki inanç, dinlerle örgütlendi, büyülerle tütsülendi, mucizelerle beslendi. İnanılmaz güzellikte tapınaklar, sanat eserleri verdi. Ama iyilikle kötülüğün savaşı, tanrısal inançla bitmedi, tam tersine şiddetlendi. İyiler tanrıların zaferi için dövüştüler, kötüler tanrıları kendi zaferleri için silah olarak kullandılar, dövüştürdüler. Ve günümüzde, kötülerin daha etkin kullandığı tanrılara karşı; iyilerin elinde doğanın büyülü taşları, kadim uygarlıkların sırları ve gizemli işaretleri kaldı. Eray Emin Aydemir’in ezoterik yolculuğu Ölümsüzlüğe Uyanış, iyilerin kötülere biricik üstünlüğü, bilgiye dayalı sezginin yüzyıllardır süren varlık nedeni arayışıdır. Dünyayı gezerek ruhunu keşfetmenin muhteşem serüveni. Okuyarak iyileştiren kitap."

Eray Emin Aydemirin yeni kitabı Ölümsüzlüğe Uyanış-Ezoterik Bir Yolculuk kitapçılarda yerini aldı

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