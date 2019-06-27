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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.06.2019 - 10:58, Son Güncelleme:

Eray Cömert, Arsenal yolunda

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Eray Cömert, Arsenal yolunda

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de teknik direktör Unai Emery, takımın defansını güçlendirmek için Basel forması giyen Türk asıllı İsviçreli futbolcu Eray Cömert'in alınması için talimat verdi.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde final oynayan Arsenal, kadrosunu Türk asıllı İsviçreli futbolcu Eray Cömert ile güçlendiriyor.

Basel forması giyen 21 yaşındaki defans oyuncusu için İngiliz ekibinin 7 milyon sterlinlik bir teklif hazırladığı ortaya çıktı. Daily Mail'de yer alan habere göre genç futbolcu için Everton'ın da ocak ayında bir girişimde bulunduğu ifade edildi.

ERAY CÖMERT KİMDİR?

1998 yılında İsviçre'de doğan ve İsviçre'nin 21 yaş altı takımının kaptanlığını yapan Eray Cömert, Basel altyapısında yetişti. Genç futbolcu 2017 yılında A takımla sözleşme imzaladı ve Lugano'ya kiralandı. Sonraki yıl Sion'a kiralanan Eray Cömert, geride bıraktığımız sezon Basel formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 31 maçta 2 gol ve 2 asiste imzasını attı.

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Eray Cömert, Arsenal yolunda

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