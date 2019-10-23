ERA Nymburk: 74 - Gaziantep Basketbol: 72
Basketbolda FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta maçında Gaziantep Basketbol, konuk olduğu Çekya ekibi ERA Nymburk'a 74-72 yenildi.
Kralovka Arena'da oynanan maçta ev sahibi takım, ilk çeyreğini 18-13 önde tamamladığı mücadelenin devre arasına 41-28 üstün girdi.
İkinci yarıda oyunu dengeleyen Gaziantep Basketbol, farkı düşürdüğü üçüncü çeyreği 53-46 geride kapattı.
Gaziantep ekibi, son periyotta bir ara öne geçse de mücadele 65-65 eşitlikle sona erdi ve uzatma periyoduna geçildi.
ERA Nymburk, başa baş mücadeleye sahne olan uzatma periyodu sonunda karşılaşmadan 74-72 galip ayrıldı.
Bu sonuçla ERA Nymburk'un ikide iki yaptığı grupta, Gaziantep Basketbol ise ikinci yenilgisini yaşadı.
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