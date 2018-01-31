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ERA Koleji namağlup şampiyon

İstanbul Liselerarası Voleybol Şampiyonası'nda birinciliği ERA Koleji Kartal Kampüsü kazandı.

Hürriyet Haber
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Şampiyona boyunca rakiplerine tek set dahi vermeyen ve son olarak finalde Şafak Koleji'ni 3-0 yenerek namağlup birinci olan ERA Koleji Kartal Kampüsü, İstanbul’u Türkiye Şampiyonası’nda temsil etmeye hak kazandı.

ERA Öğretim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Birol Özkan, Kartal'daki okullarının elde ettiği başarının kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Spora yaptığımız yatırımların karşılığını almak bizi hem mutlu ediyor hem de onurlandırıyor. Öğrencilerimizin elde ettiği bu başarıda büyük payları olan kampüs müdürümüz Serdar Bildek’e ve beden eğitimi öğretmenlerimiz Cezmi Parlak ve İbrahim Marham'a teşekkür ediyorum" dedi.

ERA Koleji namağlup şampiyon

ERA Kolejiİstanbul Liselerarası Voleybol ŞampiyonasıBirol Özkanvoleybol

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