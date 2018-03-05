Epureanu atıyor, Başakşehir kazanıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerFutbol HaberleriEpureanu atıyor, Başakşehir kazanıyor
Futbol Epureanu atıyor, Başakşehir kazanıyor
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:Avrupa'da 6 takım 100'ler kulübünde

Futbol
AA
05.03.2018 - 14:12, Son Güncelleme:

Epureanu atıyor, Başakşehir kazanıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Medipol Başakşehir'in Moldovalı stoperi Alexandru Epureanu, savunmadaki başarısının yanı sıra attığı gollerle de takımının Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdürmesine büyük katkıda bulunuyor.

Son olarak turuncu-lacivertli ekibin, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Göztepe ile oynadığı mücadelede takımını öne geçiren golü atan Epureanu, bu sezon ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti.

Turuncu-lacivertli takım, Alexandru Epureanu'nun gol attığı 4 maçta da sahadan galibiyetle ayrıldı.

Göztepe'yi yine boş geçmedi

Moldovalı stoper, bu sezon Göztepe ile oynanan iki maçta da fileleri havalandırmayı başardı.
Ligin ilk yarısında Medipol Başakşehir'in İzmir'de 2-1 kazandığı maçta takımının ilk golünü atan Epureanu, İstanbul'da da Göztepe'yi boş geçmedi.
Bu sezonki gollerinin 2'sini kafa, 3'ünü ise ayakla kaydeden 31 yaşındaki futbolcu, kafa gollerini Göztepe'ye attı. Deneyimli stoper, Medipol Başakşehir'in sahasında Antalyaspor'u 4-1 mağlup ettiği maçta da fileleri 2 kez havalandırdı.

Takımının en golcü ikinci ismi

Epureanu, Togolu yıldız Emmanuel Adebayor'dan sonra Medipol Başakşehir'in en golcü ikinci ismi konumunda bulunuyor.
Adebayor, attığı 12 golle turuncu-lacivertli takımın en skorer oyuncusu unvanını elinde bulundururken, Togolu yıldızı 5 golle Epureanu takip ediyor.
Abdullah Avcı'nın ekibinde, Edin Visca ve Mevlüt Erdinç 4'er, Emre Belözoğlu, Kerim Frei, Marcio Mossoro ve Joseph Attamah da 3'er gole imza attı.

En golcü stoperler listesinin zirvesinde

Epureanu, Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Maicon ile Süper Lig'in en golcü stoperleri listesinin zirvesinde yer alıyor.
Ligin geride kalan bölümünde 5'er golü bulunan iki savunma oyuncusunu 3'er kez fileleri havalandıran yine Medipol Başakşehir'den Attamah, Beşiktaş'tan Dusko Tosic ve Teleset Mobilya Akhisarspor'dan Mustafa Yumlu takip ediyor.

Negredo'yu yakaladı, Soldado'nun 2 gol önünde

Epureanu, skora yaptığı katkıyla Süper Lig'in önemli golcülerini geride bıraktı.
Moldovalı stoper, Beşiktaş'ın İspanyol golcüsü Alvaro Negredo ve Teleset Mobilya Akhisarspor'un Ukraynalı oyuncusu Yevgen Seleznov ile aynı gol sayısına sahip. Deneyimli futbolcu, 4 gol sevinci yaşayan Trabzonsporlu Hugo Rodallega ve 3 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado'nun da önünde yer alıyor.

Takımı, ligin en az gol yiyen ekiplerinden biri

Epureanu, hücumdaki etkinliğinin yanı sıra savunmada da başarılı bir grafik çiziyor.
Ligde 24 haftalık periyotta kalesinde 22 gol gören turuncu-lacivertli takım, bir maçı eksik Beşiktaş ile ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.
Ligde en az gol yiyen takımlar sıralamasında Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ı 27 golle Galatasaray, 28 golle Kayserispor ve 29 golle Evkur Yeni Malatyaspor takip ediyor.

Yalnızca 2 maç kaçırdı

Medipol Başakşehir'in savunmadaki en önemli isimlerinden olan Epureanu, 24 haftalık periyotta yalnızca 2 maç kaçırdı.
Epureanu, kart cezası nedeniyle 17. haftadaki Kasımpaşa ve hastalığı sebebiyle 21. haftadaki Fenerbahçe mücadelelerinde forma giyemedi.
Oynadığı 22 maça da ilk 11'de başlayan Moldovalı stoper, bu maçların tamamında 90 dakika sahada kaldı.

Epureanu'nun golleri

Deneyimli futbolcunun bu sezon gol attığı maçlar şöyle:

Hafta Maç Gol tipi Gol sayısı

7 Göztepe-Medipol Başakşehir Kafa 1

14 Medipol Başakşehir-Osmanlıspor Ayak 1

16 Medipol Başakşehir-Antalyaspor Ayak-Ayak 2

24 Medipol Başakşehir-Göztepe Kafa 1

TOPLAM 5



  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Yok böyle çöküş.... Sadece 3 yılda Süper Lig'den amatöre düştüler

Kural hatası direkten döndü

Spor Arena+ 1 dergi 10 dünya

9 Mart alarmı