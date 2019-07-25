Enzo Crivelli, Başakşehir'de!
Medipol Başakşehir, Fransız futbolcu Enzo Crivelli'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Turuncu-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, 1995 doğumlu forvet oyuncusu ile anlaşmaya varıldı.
Yarın İstanbul'a gelecek Enzo Crivelli'nin, sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Son olarak Fransa'da geçtiğimiz sezon ikinci lige düşen Caen'in formasını giyen Crivelli, Ligue 1'de çıktığı 33 maçta 6 gol attı.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle