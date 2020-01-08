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Futbol
Haber Giriş: 08.01.2020 - 22:08,Son Güncelleme:/

Enver Cenk Şahin transferinde gerçek ortaya çıktı: Önce Kayserispor sonra Başakşehir

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Enver Cenk Şahin transferinde gerçek ortaya çıktı: Önce Kayserispor sonra Başakşehir

Verdiği asker selamından rahatsız olan Almanların sözleşmesini feshettiği ve sezon sonuna kadar Kayserispor ile anlaşan Enver Cenk Şahin, gelecek sezondan itibaren Medipol Başakşehir forması giyecek.

Spor Arena Özel - Asker selamı verdiği için Almanya İkinci Ligi takımı St. Pauli'de kadro dışı kalan ve yeni adresi Kayserispor olan Enver Cenk Şahin için sürpriz gerçek ortaya çıktı.

Spor Arena'nın edindiği bilgiye göre, Kayserispor'da sezonu tamamlayacak olan Enver Cenk Şahin, gelecek sezondan itibaren Medipol Başakşehir forması giyecek.

BAŞAKŞEHİR İLE 2 YILLIK ANLAŞMA

Kayserispor'dan yarım sezon için 250 bin euro kazanacak olan 25 yaşındaki futbolcu, Başakşehir ile ise 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları için anlaşmaya vardı.

Sezonun bitimiyle birlikte anlaşmanın resmiyete dökülmesi bekleniyor.

Kayserispor o dönem birçok takım gibi sosyal medya paylaşımıyla Enver Cenk Şahin'e destek olmuştu;

 

Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, bültendeki maçları değerlendirdi...


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