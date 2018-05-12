Engin Kalkan ile Hidayet Türkoğlu arasında ilginç diyalog
Basketbol Gençler Ligi dörtlü finalindeki şampiyonluk maçında Anadolu Efes, Darüşşafaka’yı 81-71 yenip şampiyon oldu.
Karşılaşmanın son çeyreğinde ise ilginç bir olay yaşandı. Bitime 4 dakika 51 saniye kala hızlı hücumda turnikeye çıkan Anadolu Efesli Mert Camcı, arkasından gelen rakibi Engin Kalkan’ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem sportmenlik dışı faul çaldı.
Faul sonrası saha kenarına doğru yürüyen Daçkalı Engin Kalkan, tesadüfen Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun yanına doğru geldi ve Türkoğlu’yla bir diyalog yaşadı. Genç oyuncu ile Türkoğlu kısa sohbetlerinin ardından el sıkıştı.
Olay sonrası Engin’le arasında yaşanan diyaloğu sorduğumuz TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, “Engin rakibine yaptığı hareketin sportmenlik dışı faul olup olmadığını sordu. Ben de, rakibinin havada ve kendisine arkasının dönük olduğunu, yaptığı hareketin fair-play dışı olduğunu söyledim. Yerde kalan arkadaşını kaldırması gerektiğini belirttim. Engin de teşekkür edip, gidip yerdeki arkadaşını kaldırdı” dedi.
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