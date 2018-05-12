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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriBasketbol Engin Kalkan ile Hidayet Türkoğlu arasında ilginç diyalog
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Basketbol
Fatih SABOVİÇ
12.05.2018 - 18:28, Son Güncelleme:

Engin Kalkan ile Hidayet Türkoğlu arasında ilginç diyalog

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Engin Kalkan ile Hidayet Türkoğlu arasında ilginç diyalog

Basketbol Gençler Ligi dörtlü finalindeki şampiyonluk maçında Anadolu Efes, Darüşşafaka’yı 81-71 yenip şampiyon oldu.

Karşılaşmanın son çeyreğinde ise ilginç bir olay yaşandı. Bitime 4 dakika 51 saniye kala hızlı hücumda turnikeye çıkan Anadolu Efesli Mert Camcı, arkasından gelen rakibi Engin Kalkan’ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem sportmenlik dışı faul çaldı.

Faul sonrası saha kenarına doğru yürüyen Daçkalı Engin Kalkan, tesadüfen Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun yanına doğru geldi ve Türkoğlu’yla bir diyalog yaşadı. Genç oyuncu ile Türkoğlu kısa sohbetlerinin ardından el sıkıştı.

Olay sonrası Engin’le arasında yaşanan diyaloğu sorduğumuz TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, “Engin rakibine yaptığı hareketin sportmenlik dışı faul olup olmadığını sordu. Ben de, rakibinin havada ve kendisine arkasının dönük olduğunu, yaptığı hareketin fair-play dışı olduğunu söyledim. Yerde kalan arkadaşını kaldırması gerektiğini belirttim. Engin de teşekkür edip, gidip yerdeki arkadaşını kaldırdı” dedi.

Engin Kalkan ile Hidayet Türkoğlu arasında ilginç diyalog

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