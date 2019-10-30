Engin İpekoğlu: "Umarım böyle bir sıkıntı yaşamayız"

Adanaspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, Osman Yereşen Tesisleri’nde haftalık basın toplantısı düzenledi. Geçen hafta deplasmanda Balıkesirspor’a 3-0 yenildikleri maçtan bahseden Teknik Direktör İpekoğlu, “Balıkesirspor maçı beklediğimiz ve düşündüğümüz bir mağlubiyet değildi. Ancak maçtan önce istediğiniz kadar hazırlanın, senaryo kurun ama bütün hepsi oyunun 3. dakikasından itibaren yok olup gidiyor. Golü kaçırıyorsunuz, arkasından 10 kişi kalıyorsunuz. 10 kişi kaldıktan sonra takımında beyninde mağlup olduk görüntüsü vardı. 10 kişi kalabilirsiniz ancak daha genç bir takımız. Yaşlı bir takımda değiliz. 20’li yaşlarda koşup mücadele etmeyeceksek ne zaman mücadele edeceğiz. Savaşmamız gerekiyordu. Oyundan atılan arkadaşımızın yerine herkes yüzde 5 koşsaydı herhangi bir sıkıntı yaşamazdık. Yapacak bir şey yok” şeklinde konuştu.

“Umarım bu hataları yapmazlar”

Sosyal medyada bazı kişilerin kalecileri eleştirdiğini söyleyen İpekoğlu, “Bizim ligimizdeki en iyi kalecilere sahibiz. Ama futbolun içerisinde beklenmedik anlarda beklenmedik işler oluyor. İrfan’ın yediği gol ve Goran’ın 3.dakikada atılması bizim kalecilerimize yakışmayan görüntülerdi. Umarım bu hataları yapmazlar” ifadelerini kullandı.

“Kazanmamız iyi oldu”

Dün Ziraat Türkiye Kupası’nın 4. turunda 3-0 kazandıkları Diyarbekirspor maçına da değinen Engin İpekoğlu, “Teknik ekip açısından önemli bir maçtı. Buraya gelişimiz 3 hafta oldu. 3 hafta içerisinde Almanya’dan gelen oyuncularımızın neler yapıp neler yapamayacağını sadece antrenmanda gözlemleyemezsiniz. Mutlaka maç oynamaları gerekir. Bu anlamda bizim açımızdan çok verimli oldu. Kafamızda soru işareti olan oyuncuları sahaya sürdük. Birçoğundan da göstermiş oldukları performanstan dolayı mutlu olduk. Hem işin teknik açısından, hem de bir üst tura çıkmamız açısından iyi oldu” diye konuştu.



“Kadro sıkıntımız umarım geçer”

Ligin 10. haftasında evlerinde Boluspor ile oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürdüklerini kaydeden İpekoğlu, daha sonra şunları söyledi:

“Boluspor son haftalarda bir çıkış içerisinde. İyi bir kadroya sahipler. Özellikle Osman hoca geldikten sonra takım savunması anlamında çok iyi işler yapıyorlar. Bizimde ligde bulunduğumuz konum ortada. Boluspor maçını kesinlikle kazanmamız gereken maç diye düşünüyorum. Sakat olan oyuncularımızın hangisi aramıza katılacak belli değil. Böyle sıkıntılı bir süreçte yaşıyoruz geldiğimiz günden bu yana. Oyuncularımızın olmaması açısından sıkıntı yaşıyoruz. Yedek kulübesindeki oyuncularda istediğimiz mevkilerde değil. Hücum hattı oyuncuları değil onlar. Umarım ki bu haftadan sonra böyle bir sıkıntı yaşamayız.”

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR