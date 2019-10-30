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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
30.10.2019 - 16:20, Son Güncelleme:

Engin İpekoğlu: "Umarım böyle bir sıkıntı yaşamayız"

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Engin İpekoğlu: "Umarım böyle bir sıkıntı yaşamayız"

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor’un Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, oyuncuların sakatlığı açısından sıkıntı yaşadıklarını belirterek, “Sakat olan oyuncularımızın hangisi aramıza katılacak belli değil. Böyle sıkıntılı bir süreçte yaşıyoruz geldiğimiz günden bu yana. Umarım ki bu haftadan sonra böyle bir sıkıntı yaşamayız” dedi.

Adanaspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, Osman Yereşen Tesisleri’nde haftalık basın toplantısı düzenledi. Geçen hafta deplasmanda Balıkesirspor’a 3-0 yenildikleri maçtan bahseden Teknik Direktör İpekoğlu, “Balıkesirspor maçı beklediğimiz ve düşündüğümüz bir mağlubiyet değildi. Ancak maçtan önce istediğiniz kadar hazırlanın, senaryo kurun ama bütün hepsi oyunun 3. dakikasından itibaren yok olup gidiyor. Golü kaçırıyorsunuz, arkasından 10 kişi kalıyorsunuz. 10 kişi kaldıktan sonra takımında beyninde mağlup olduk görüntüsü vardı. 10 kişi kalabilirsiniz ancak daha genç bir takımız. Yaşlı bir takımda değiliz. 20’li yaşlarda koşup mücadele etmeyeceksek ne zaman mücadele edeceğiz. Savaşmamız gerekiyordu. Oyundan atılan arkadaşımızın yerine herkes yüzde 5 koşsaydı herhangi bir sıkıntı yaşamazdık. Yapacak bir şey yok” şeklinde konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası | Kemerspor 2003: 2 - Kasımpaşa: 3
Ziraat Türkiye Kupası | Kemerspor 2003: 2 - Kasımpaşa: 3

“Umarım bu hataları yapmazlar”

Sosyal medyada bazı kişilerin kalecileri eleştirdiğini söyleyen İpekoğlu, “Bizim ligimizdeki en iyi kalecilere sahibiz. Ama futbolun içerisinde beklenmedik anlarda beklenmedik işler oluyor. İrfan’ın yediği gol ve Goran’ın 3.dakikada atılması bizim kalecilerimize yakışmayan görüntülerdi. Umarım bu hataları yapmazlar” ifadelerini kullandı.

“Kazanmamız iyi oldu”

Dün Ziraat Türkiye Kupası’nın 4. turunda 3-0 kazandıkları Diyarbekirspor maçına da değinen Engin İpekoğlu, “Teknik ekip açısından önemli bir maçtı. Buraya gelişimiz 3 hafta oldu. 3 hafta içerisinde Almanya’dan gelen oyuncularımızın neler yapıp neler yapamayacağını sadece antrenmanda gözlemleyemezsiniz. Mutlaka maç oynamaları gerekir. Bu anlamda bizim açımızdan çok verimli oldu. Kafamızda soru işareti olan oyuncuları sahaya sürdük. Birçoğundan da göstermiş oldukları performanstan dolayı mutlu olduk. Hem işin teknik açısından, hem de bir üst tura çıkmamız açısından iyi oldu” diye konuştu.

“Kadro sıkıntımız umarım geçer”

Ligin 10. haftasında evlerinde Boluspor ile oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürdüklerini kaydeden İpekoğlu, daha sonra şunları söyledi:

“Boluspor son haftalarda bir çıkış içerisinde. İyi bir kadroya sahipler. Özellikle Osman hoca geldikten sonra takım savunması anlamında çok iyi işler yapıyorlar. Bizimde ligde bulunduğumuz konum ortada. Boluspor maçını kesinlikle kazanmamız gereken maç diye düşünüyorum. Sakat olan oyuncularımızın hangisi aramıza katılacak belli değil. Böyle sıkıntılı bir süreçte yaşıyoruz geldiğimiz günden bu yana. Oyuncularımızın olmaması açısından sıkıntı yaşıyoruz. Yedek kulübesindeki oyuncularda istediğimiz mevkilerde değil. Hücum hattı oyuncuları değil onlar. Umarım ki bu haftadan sonra böyle bir sıkıntı yaşamayız.”

Engin İpekoğlu: Umarım böyle bir sıkıntı yaşamayız

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