İpekoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çaykur Rizespor ile yarın deplasmanda oynayacakları maçın iki takım için de önem taşıdığına dikkati çekti.

Maçta 3 puana odaklandıklarını dile getiren İpekoğlu, "Çaykur Rizespor, geçen yıl Süper Lig'den düşmesine rağmen büyük oranda kadrosunu korumuş ligin iyi takımlarından biri ama bu ligde hiçbir maçın garantisi yok. Sahada görevini yapan, doğruları uygulayan takımın kazandığını göreceğiz. Hiçbir takımdan çekinmiyoruz. Çaykur Rizespor maçında doğruları yaparsak sonuca ulaşırız." diye konuştu.

Ligin farklı bir yapısı olduğuna işaret eden İpekoğlu, şöyle devam etti:

"Çaykur Rizesporlu futbolcular, Süper Lig'den düşmeleri nedeniyle belki farklı bir sıkıntı yaşıyorlardır. Onun için inişli çıkışlı bir grafik çiziyorlar ama bu demek değil ki bizim maçta da inişli bir grafik çizecekler. Biz Çaykur Rizespor'un iyi bir takım olduğunu biliyoruz ve bu doğrultuda çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Çünkü rakibine saygı duymayan takımlar her zaman hayal kırıklığına uğramıştır. Rakibimiz amatör bir takım dahi olsa her futbolcuya ve takıma saygı duymak zorundayız. Bu doğrultuda sahaya çıkacağız ve inşallah puan veya puanlarla Samsun'a döneriz."

İpekoğlu, Samsunspor'un en büyük gücünün taraftarı olduğunu vurgulayarak, "Maalesef futbolcularımız saha içinde taraftarımızın baskısından çok etkileniyor. Tabii ki önümüzde engeller olacak ama düşmememiz lazım. Bunun için taraftarlarımızın da sabırlı olması gerekiyor. Taraftarımız sadece futbolcuların maçtaki performansına bakmasın, sezon sonundaki hedefe baksın." değerlendirmesinde bulundu.