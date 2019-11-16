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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Futbol
AA
16.11.2019 - 13:30, Son Güncelleme:

Engin İpekoğlu: "Bir an önce toparlanmamız lazım. Bu milli maç arası..."

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Engin İpekoğlu: "Bir an önce toparlanmamız lazım. Bu milli maç arası..."

Adanaspor'la TFF 1. Lig'de çıktığı 4 maçı da kazanamayan Engin İpekoğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Turuncu-beyazlılarla 2015-2016'da TFF 1. Lig şampiyonu olan ve Akdeniz ekibine Süper Lig heyecanını yaşatan İpekoğlu, bu sezon Levent Eriş'in ardından oturduğu teknik direktörlük koltuğunda, takımıyla çıktığı 4 maçta 2 mağlubiyet 2 de beraberlik aldı.

Takımıyla çıktığı 4 lig maçında da galibiyet yüzü göremeyen İpekoğlu, milli maçlar dolayısıyla ligi verilen aranın ardından sahasında yapacağı Giresunspor maçıyla bu sezon ilk kez 3 puanla tanışmak istiyor.

İpekoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden itibaren ilk 11'de oynaması gereken 5 oyuncuya sakatlıklar nedeniyle forma veremediklerini söyledi.

Dar bir kadroya sahip olduklarını belirten İpekoğlu, "Ligde 4 maçlık süreçte 2 puan alabildik, açıkçası puansal anlamda da çok ciddi sıkıntı içerisindeyiz." dedi.

Engin İpekoğlu, takımın bu durumdan kurtulması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bir an önce toparlanmamız lazım. Bu milli maç arası takımımız açısından önemli. En azından sakatlığı devam eden bazı arkadaşlarımızın aramıza katılma ihtimali var. Büyük bir ihtimalle de Giresunspor maçında aramızda olacaklar. Mevcut kadromuza altyapıdan 5-6 takviye yaparak, şu anda antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Sakatlığı devam edenlerin yanına bazıları da eklendi. Şu anda 7-8 sakat oyuncumuz var. Giresunspor maçının önemi çok büyük. Hem puan açısından hem sıralama açısından. Giresunspor takımı da ligde sıkıntılı süreç yaşıyor. Son haftalarda bir toparlanma sürecini girdiler. İç sahada oynayacağımız Giresunspor maçını kazanıp, rahat bir nefes almak istiyoruz. Önümüzdeki haftalara da bu maçtan sonra daha iyi girme düşüncesindeyiz."

- "Bu ligde her takım birbirini yenebilecek düzeyde"

İpekoğlu, sezon başında yaşanan sıkıntıların şu anki sakatlıklara neden olduğunu ifade ederek, "Onlar aramıza döndükten sonra istediğimiz performansı da almamız biraz zaman alacak." diye konuştu.

Eze'nin 5 haftadır sakatlığının sürdüğünü, Arabidze'nin 3-4 ay oynayamayacağını, Hakan Barış'ın toparlanma sürecinin uzadığını, Bagayoko'nun milli takım maçlarına gittiğini ve orada forma giymeden geleceğini anlatan İpekoğlu, zor bir süreçte bulunduklarını dile getirdi.

Engin İpekoğlu, karamsar olunmaması gerektiğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Puan anlamında baktığınızda çok karamsar olunacak tablo yok. Bu ligde her takım birbirini yenebilecek düzeyde. Önemli olan o günkü saha içerisindeki bireysel performans ve takım performansı. Play-off potasındaki takımla aramızda 8-9 puan var. Burada 3-4 maç kazanma serisi yakaladığınız zaman kendinizi bir anda başka hesaplar içerisinde bulabilirsiniz."

Başkan Bayram Akgül ile uzun bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve lig arasında yapılması planlananları konuştuklarını belirten İpekoğlu, "Toplantının içeriği transferdi. Devre arasında, işlerimiz iyi gitse de muhtemelen en az 2-3 oyuncu transferi yapılacaktır. İşlerimiz kötü giderse de başkanımızın da söylediği gibi, ne kadar oyuncuya ihtiyacımız varsa, o mevkilere o kadar oyuncu alınacaktır." ifadesini kullandı. 

Engin İpekoğlu: Bir an önce toparlanmamız lazım. Bu milli maç arası...

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