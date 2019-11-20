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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
20.11.2019 - 16:02, Son Güncelleme:

Engin Fırat Moldova'da fark yarattı

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Engin Fırat Moldova'da fark yarattı

Moldova Milli Futbol Takımı'nın başında Fransa ve İzlanda maçlarına çıkan Türk Teknik Direktör Engin Fırat kısa zamanda takıma oynattığı iyi futbolla Avrupa basınında da adından söz ettirdi.

Engin Fırat'tan memnun olan Moldova Futbol Federasyonu da, başarılı teknik adamın sözleşmesinin uzatılması konusunda 1 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki Fransa ve İzlanda maçlarına Moldova Milli Takımı'nın başında çıkan Türk teknik adam Engin Fırat, Avrupa basınında manşetleri süsledi. İki maçta da takımına oynattığı futbolla rakip takım teknik adam ve oyuncularının tebrik demeçleri verdiği Türk çalıştırıcıya Avrupalı gazeteciler de özel yer ayırdı.

Fransız L’equipe Gazetesi, Fransa maçı sonrası Engin Fırat’a Didier Dechamps’tan daha yüksek puan verirken, The Independent Gazetesi de Türk antrenör liderliğindeki Moldova’nın Fransızlara ecel terleri döktürdüğünü ve bu kadar kısa sürede dünya şampiyonu karşısına böyle bir takım çıkarabilmesinin herkesi şaşırttığını yazdı. Engin Fırat’ın basın toplantısında Varane’ın beraberlik golünden önce Giroud’nun kaleciye yaptığı faulün verilmemesine verdiği tepki ise sosyal medya platformlarında Fransızların dahi desteğini aldı. İzlanda maçı öncesi ve sonrası İzlanda basınının da yoğun ilgi gösterdiği Engin Fırat, makalelerde fantastik teknik direktör olarak anıldı. Göreve geldikten sonra takımdaki farkı geceyle gündüz olarak tarif eden İzlandalı gazeteciler Engin Fırat ve takımının mücadelesini saygı değer olarak nitelendirdi.

Engin Fırat'ın sözleşmesi uzuyor

Moldova’da milli futbolcular ve halk, takımlarına Engin Fırat ile yeniden inanmaya başladı. Hafta boyunca medyada ve taraftar portallarında Fırat’ın takıma getirdiği hava, karakterli ve inançlı oyun konuşuldu. Çağırdığı yeni oyuncular ve adaletli forma dağıtımıyla da tüm ülkenin desteğini alan Türk teknik direktörün menajeri Tolgahan Tuğlu, dün federasyonla bir araya geldiklerini ve bir yıllık prensipte anlaştıklarını bildirdi.

Engin Fırat’lı Moldova, 70 bin taraftarın izlediği Fransa deplasmanında 1-0 öne geçmiş, 79. dakikada gelen penaltı golüne kadar müsabakayı 1-1 sürdürmüştü. İzlanda karşısında da pas, isabetli pas, ceza sahasına yapılan orta, gol pozisyonları gibi birçok istatistikte ise kendi rekorunu kırmıştı.

Engin Fırat Moldovada fark yarattı

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