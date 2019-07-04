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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
04.07.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

Engin Bekdemir, Altınordu'da! | Transfer haberleri...

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Engin Bekdemir, Altınordu'da! | Transfer haberleri...

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Gençlerbirliği'nden Engin Bekdemir'i kadrosuna dahil etti.

Altınordu Kulübü'nden yapılan açıklamada, Engin Bekdemir ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Engin Bekdemir, Altınordu'da yeniden doğacağını belirterek, "Bu ailenin bir parçası olacağım için çok mutluyum. Altınordu, sadece ülkemizde değil Avrupa'da da dikkatle izlenen örnek bir yapıya sahip." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu ise Engin Bekdemir'in tam zamanında aralarına katıldığını, kamp döneminde eksiklerini gidereceğini ve takıma önemli katkı sağlayacağına inandığını vurguladı.

Futbola Belçika'nın Beringen takımında başlayan daha sonra Hollanda'da PSV Eindhoven'ın altyapısında da mücadele eden 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Türkiye kariyerinde Kayserispor, Çaykur Rizespor, Eskişehirspor, Osmanlıspor ve Gençlerbirliği'nde forma giydi.

Öte yandan, Altınordu'nun Polat Abay ile de 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladığı kaydedildi. 

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Engin Bekdemir, Altınorduda | Transfer haberleri...

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