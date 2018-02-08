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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Engin Baytar'dan flaş Cüneyt Çakır açıklaması!
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Sıradaki Haber: Göztepe çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor

Futbol
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08.02.2018 - 14:53, Son Güncelleme:

Engin Baytar'dan flaş Cüneyt Çakır açıklaması!

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Bir dönem Trabzonspor ve Galatasaray'da forma giyen ve şimdi Karadeniz Ereğli Belediyespor'da mücadele eden eski yıldız Engin Baytar, futbol kariyerinde büyük başarılara imza attığı kadar çok konuşulan hareketlerde de bulunduğunu belirterek, "Konuşulacak hareketlerimi kimseye tavsiye etmem." dedi.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Karadeniz Ereğli Belediyespor'a devre arasında transfer olan Engin Baytar'dan flaş Cüneyt Çakır açıklaması geldi.

Özel bir okulda düzenlenen panele konuk olan Engin, futbol kariyerinde yaptığı çok konuşulan hareketleri nedeniyle pişman olmadığını vurgulayarak, "Konuşulacak hareketlerimi kimseye tavsiye etmem. Olmaması gereken şeylerdi ama haksız yere yaptığımı da düşünmüyorum. Her şeyin bir nedeni vardır. Önemli olan önce nedenini sormaktır. Sormayınca reaksiyon gösteriyorsunuz. Ben de onlardan birkaç tanesini yaptım ama pişman değilim." diye konuştu.

Engin Baytardan flaş Cüneyt Çakır açıklaması

"FARKLI BİR CÜMLE KULLANDI"
Bir öğrencinin, "Cüneyt Çakır ile yaşadığınız olayın ardından karşılaştınız mı?" şeklindeki sorusunu Engin, şöyle cevapladı:

"Evet Cüneyt Çakır ile Göztepe maçında karşılaştık. Sohbet oldu mu, çok olmadı. Sürekli benim pozisyonlarımda düdük çalıp, rakibe faul verdi. 'Beni sınıyor' diye düşündüm bir taraftan veya 'yapmış olduğumuz bir şeyi yarıda bıraktık' diye düşündüm. Bana, 'Faul, vermeyeyim mi?' dedi. Karşılaşmanın 90'ıncı dakikasında golü ben atınca, gittim kendisine teşekkür ettim. Benim kendisiyle şahsi bir problemim yok, kendisini çok severdim. Kimse benim olayımda bana sormadı, direkt yargıladılar. Neden yaptım? Hiçbir suçum yoktu. 5 arkadaş ile birlikteydik, söylediklerimizi dün gibi hatırlıyorum. 'Fauldü, goldü' öyle konuştuk. Ben de orada bulundum ve bana direkt kırmızı kart çıkarttı. Ben 'Neden kırmızı kart verdin?' dedim. 'Çık dışarı' dedi. 'İlk defa kırmızı kart görmüyorum, nedenini söyle adam gibi çıkayım.' dedim. Bana, 'çık dışarıyayı' farklı bir cümle kullanarak ve ekleyerek söyledi. Tabii ondan sonra yapmamam gereken bir hareket yaptım. Güzel bir örnek değildi, olmaması lazımdı, pişman da değilim."

GALATASARAY'DAN AYRILIK SEBEBİ
Bir öğrencinin, "Galatasaray'dan neden ayrıldınız?" sorusu üzerine Engin Baytar, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri maçın 2 gün sonrası neşeli geçen antrenmanda teknik direktör Fatih Terim'e telefon geldiğini anlatarak, "Fatih hoca gidince bu sefer 10 kişiyi müdürün odasına çağırdılar ve bize kadro dışı kaldığımızı söylediler. Biz de nedenini sorduk. 'Yönetim kararı' dediler. 'Saygı duyuyoruz' dedik. Yönetim kararıyla kadro dışı kaldık hiçbir suçumuz, günahımız yoktu." ifadelerini kullandı.

 

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