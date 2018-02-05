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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerEngin Baytar sevgisi stada sığmadı! İlginç görüntü...
Spor Arena Engin Baytar sevgisi stada sığmadı! İlginç görüntü...
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05.02.2018 - 16:02, Son Güncelleme:

Engin Baytar sevgisi stada sığmadı! İlginç görüntü...

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup'ta mücadele eden Karadeniz Ereğli Belediyespor’a transfer olan Engin Baytar yeni takımı ile ilk maçına çıktı. Baytar'ı izlemeye gelen yaklaşık 5 bin kişi stadı doldururken taraftarlar arasında dışarıda kalanlar bile oldu.

Süper Lig'de Gençlerbirliği, Eskişehir, Trabzonspor ve Galatasaray'da oynayan milli futbolcu Engin Baytar, aralık ayında BAL Ligi 6. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Karadeniz Ereğli Belediyespor'a transfer oldu. Ereğli Belediyespor'un dün Ankara temsilcisi Keçiören Bağlumspor ile sahasında oynadığı karşılaşmanın 75. dakikasında oyuna giren Engin Baytar performansı ve sahadaki centilmen tavırları ile taraftarların ilgi odağı haline geldi. Taraftarlar oyuna giren Engin Baytar'a sık sık tezahüratlarda bulundu. Ereğli Belediyespor 90 dakikayı 3-1 galip tamamlarken, karşılaşma sonunda taraftara koşan Engin Baytar teşekkür etti.

Engin Baytar sevgisi stada sığmadı İlginç görüntü...

"BU KADAR SEVİLDİĞİMİ BİLMİYORDUM"
Taraftarların kendisine gösterdiği ilginin kendisini mutlu ettiğini söyleyen Engin Baytar, takımın çok iyi olduğunu ve lig sonunda şampiyon olacaklarını dile getirdi. Baytar maç sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada “Çok güzel maç oldu. Bize fazla iş düşmedi. Çocuklar maşallah canavar gibiler. İnşallah sezon sonuna kadar böyle sürecek. Finalde de şampiyon olacağımıza gönülden inanıyorum. Eğer bir katkıda bulunabilirsem ne mutlu bana. Taraftarlarımızdan Allah razı olsun. Bu kadar sevildiğimi bende bilmiyordum ama hepsine teker teker teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepsinden” dedi.

Bir pozisyonda takım arkadaşı Sercan'ın hakeme topun dışarı kendisinden çıktığını söylediğini, rakip futbolcular itiraz etmesine rağmen hakem kararını değiştirmediğini görünce topu alıp rakibe verdiğini, kendisine de böyle bir davranışın yakışacağını dile getirdi.

Maç sonunda yaklaşık 5 bin taraftar Karadeniz Ereğli Belediyesporlu futbolcuları alkışlayıp, galibiyeti kutladı. Ligde 10 haftadır yenilmeyen ve aldığı galibiyet ile puanını 34'e çıkartan Karadeniz Ereğli Belediyespor 35 puana sahip Kırşehirspor'un ardından ikinci sırada yer alıyor.

Engin Baytar sevgisi stada sığmadı İlginç görüntü...

 

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