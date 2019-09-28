Engin Baytar ilk maçında gol attı
Bir dönem Süper Lig’de Trabzonspor ve Galatasaray formaları giyen Engin Baytar, bu sezon İstanbul Süper Amatör Lig ekiplerinden Siirtgücü’yle anlaşırken, bugün yeni takımıyla sezonun ilk maçına çıktı.
Bakırköy Belediye Stadı’nda oynanan İstiklalspor-İstanbul Siirgücü maçında konuk takımda ilk 11’de sahaya çıkan Engin Baytar, takımının ilk 4 dakikada 2-0 yenik duruma düşmesinin ardından 30’da durumu 2-1’e getiren golü attı. 1983 doğumlu oyuncu 67. dakikada oyundan çıkarken, 80’de Kenan Öztürk’le bir gol bulan Siirtgücü sahadan 2-2’lik skorla ayrıldı.
Son olarak 2017-18 sezonunda İstanbulspor’da profesyonel futbol oynayan Engin Baytar, amatörde Karadeniz Ereğli Belediyespor ve Gaziosmanpaşaspor formaları da giydi.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle