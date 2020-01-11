Engelli vatandaşla alay ettiği video ortaya çıkmıştı! "Premier Lig'e dönmek istiyorum..."

Bu bir ilandır

Bobby Madley, Premier Lig'in eski hakemlerinden biri...

2017-18 sezonunda 19 maçta görev almıştı.

Geçtiğimiz yılın son günlerinde ise, profesyonel liglerden atılmasına sebep olan olayın engelli bir vatandaşla alay ettiği video çekimi olduğunu itiraf etmişti.

Şimdi ise "Premier Lig'e geri dönmek istiyorum. O platformda maç yönetmek benim hayalimdi, gerçek oldu ama şu an elimden kayıp gitti. Yeniden düdük çalmak için her şeyimi verebilirim..." açıklamasını yaptı.

HONG KONG'DA JÜRGEN KLOPP İLE TARTIŞMIŞTI!

Geçtiğimiz yıllarda Hong Kong'da düzenlenen "Premier Lig Asya Turu" kapsamında Liverpool ile Leicester karşılaşmış, mücadeleyi yöneten Bobby Madley bir pozisyon sonrasında Jürgen Klopp ile hararetli bir şekilde tartışmıştı.

Bu sezon ligde fırtınalar estiren Liverpool, Tottenham deplasmanında müthiş galibiyet serisini devam ettirme peşinde olacak. 20 maçta sadece 1 kez berabere kalıp 58 puan toplayan "Kırmızılar", Jose Mourinho'nun ekibi karşısında neler yapacak herkes merak ediyor.

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TOTTENHAM HÜCUM MERKEZİ SON'A EMANET!

Harry Kane sakatlandı, Tottenham harıl harıl forvet arıyor. Ligdeki 3 maçlık cezası sona eren Heung-min Son, lidere karşı ilk 11'de olacak ve muhtemelen de hücum merkezinde yer alacak.

Mourinho'nun takımında N'Dombele şüpheli; Ben Davies, Danny Rose ve Moussa Sissoko sakat. Orta alanda Dier'in, savunmanın solunda ise Vertonghen'in oynaması bekleniyor.

Tottenham karşısında Liverpool'un iddaa oranı 1,55!

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Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa bültenini değerlendirdi...