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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
19.06.2019 - 09:48, Son Güncelleme:

Enes Ünal'ın menajerinden flaş açıklama! G.Saray...

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Enes Ünal'ın menajerinden flaş açıklama! G.Saray...

İspanyol basını, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'ın, La Liga ekibi Villarreal'in milli oyuncusu Enes Ünal'ı kiralamak için girişimler başladığını yazdı. Enes'in menajeri Batur Altıparmak'tan konuyla ilgili açıklama geldi.

Forvet hattında Mbaye Diagne'yi elden çıkarmaya çalışan Galatasaray için İspanya'da yeni bir iddia ortaya atıldı. Transfer çalışmalarında gaza basan sarı-kırmızılıların, Enes Ünal'ı almak istediği kaydedildi.

El Mundo Deportivo'da çıkan haberde, Galatasaray yönetiminin bonservisi Villarreal'de olan ve en son kiralık olarak Valladolid forması giyen 22 yaşındaki Türk yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı belirtildi. Taraflar anlaşırsa milli futbolcu, yeni sezonda Galatasaray forması giyebilir. Enes, geçen sezon Valladolid'de 6 gol, 3 asistle oynadı.

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KARİYERİNİN ÇOĞU KİRALIK GEÇTİ

2016'da Bursaspor'un altyapısından çıktıktan sonra 4.4 milyon Euro'ya Manchester City'nin yolunu tutan Enes, Belçika, İspanya ve Hollanda'da kulüplere kiralık verildi. Sırasıyla Genk, Nac Breda ve Twente formalarını giyen milli futbolcu, 2017'deki Twente performansıyla M.City'den 14 milyon Euro'ya Villarreal takımının yolunu tuttu. İspanyol ekibi ise Enes'i kiralık olarak Levante ve Real Valladolid'e yolladı.

'TERCİHİ İSPANYA'DA KALMAK'

İspanya'da çıkan habere yönelik Enes Ünal'ın menajeri Batur Altıparmak açıklama yaptı. Altıparmak, "G.Saray cephesinden teklif yok. Biz Enes'in kariyer planlamasında Türkiye'ye dönme şıkkını hiç düşünmedik. Valladolid'de iyi bir sezon geçirdi. Villarreal ile 3 yıl daha kontratı var. Kariyerine İspanya'da devam edecek" dedi.

Enes Ünal Manchester City'den Villarreal'e transfer olmuştu...

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