Enes Ünal'a teklif yağıyor! Transfer...
İspanya Ligi’nde Villarreal forması giyen ve Fenerbahçe’nin kiralık olarak almak istediği Enes Ünal’a başka takımların da talip olduğu konuşuluyor.
İspanya Ligi’nde Villarreal forması giyen ve Fenerbahçe’nin kiralık olarak almak istediği Enes Ünal’a başka takımların da talip olduğu konuşuluyor.
Kanarya’nın son dönemde gençlere yaptığı yatırımların etkisiyle normalde dönmeyi düşünmediği Türkiye’ye artık daha sıcak bakan Enes’i, La Liga’dan Getafe, Eibar ve Levante’nin de istediği bildirildi.
Genç forvetin geleceğiyle ilgili bir süre daha düşüneceği ve ardından son kararını vereceği konuşuluyor. (Fanatik)
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