Enes Ünal kimdir ve hangi takımda oynuyor?
Enes Ünal, A Milli Takım'da gösterdiği performansın ardından futbolseverlerin odak noktası oldu. Türkiye'de, Bursaspor'da forma giyerken Avrupa devleri tarafından yakın takibe alınan Enes Ünal, genç kariyerine rağmen pek çok kulüpte forma giymiştir. Peki, Enes Ünal kimdir ve hangi takımlarda oynadı? İşte, o karşılaşma hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler
Enes Ünal, 10 Mayıs 1997 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Futbolcu olan babasının desteğiyle Bursaspor alt yapısında forma giymeye başlayan Enes Ünal, kısa sürede yıldızını parlatarak as takıma kadar yükseldi. Güçlü fiziği ile dikkat çeken Enes Ünal, 2015 yılında Manchester City'nin ağına takıldı.
Avrupa devine 4.4 milyon Euro'ya transfer olan Enes Ünal, 2016 devre arasına kadar Belçika'nın Genk takımına transfer oldu. Manchester City'e yeniden dönen Enes Ünal, bu kez devre arasında Hollanda'nın Nac Breda takımına kiralandı. Manchester City'nin Enes'i son kiraladığı takım ise yine Hollanda ekibi olan Twente oldu.
2017 yılında Villareal tarafından istenen oyuncu, 14 milyon Euro bedelle İspanyol ekibine transfer oldu. Burada ise Levante ve Real Valladolid takımlarında kiralık olarak forma giydi.
Bonservisi Villareal'de olan Enes Ünal, şu an kiralık olarak Real Valladolid takımının formasını terletmeye devam ediyor.
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