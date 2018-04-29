Enes Ünal ile Emre Mor karşılaştı, kazanan Enes oldu!
Villarreal ile Celta Vigo, İspanya Ligi’nin 35.haftasında karşı karşıya geldi. Villarreal rakibini 4-1 mağlup ederek haftayı moralli kapattı.
Bacca şov yaptı!
Mücadelede Villarreal’e 3 puanı getiren golleri 13, 35 ve 38.dakikalarda Carlos Bacca ile 90.dakikada Samu Castillejo attı. Celta Vigo ise 34.dakikada Pione Sisto ile gol buldu.
Enes ve Emre sonradan oyuna girdi
Villarreal’de milli futbolcu Enes Ünal yedeklerde yer aldı ve son 12 dakika görev aldı. Celta Vigo’da ise Emre Mor, yedekler arasında yer aldı ve 82.dakikada şans buldu.
Alınan bu sonucun ardından Villarreal 54 puana yükselirken, Celta Vigo ise 45 puanla haftayı tamamladı.
(Ajansspor)
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