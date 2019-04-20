Enes Ünal hayat verdi!
La Liga'nın 33. haftasında Real Valladolid, deplasmanda Alaves ile 2-2 berabere kalırken Enes Ünal, 76. dakikada penaltıdan takımına beraberliği getiren golü kaydetti.
La Liga'nın 33. haftasında temsilcimiz Enes Ünal'ın formasını giydiği Real Valladolid, Mendizorrotza'da Deportivo Alaves'in konuğu oldu.
Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip, 4. dakikada Guidetti ve 24. dakikada Jony'in attığı gollerle skoru 2-0'a getirdi.
Art arda yediği gollerin ardından çabuk toparlanan Valladolid, 39. dakikada Joaquin Fernandez ile farkı 1'e indirdi ve ilk yarı ev sahibinin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıda rakibinden daha üstün bir oyun ortaya koyan konuk ekip, ataklarını sıklaştırdı ve Milli futbolcumuz Enes Ünal, 76. dakikada penaltıdan attığı gol ile Alaves deplasmanında Valladolid'e beraberliği getirdi. Bu sezon Real Valladolid formasıyla La Liga'da 28. maçına çıkan Enes Ünal, 5. golünü kaydetti. Gol sayısını 5'e çıkaran Enes, Valladolid'in en skorer oyuncusu konumunda yer alıyor.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Valladolid, 32 puanla 17. sırada kaldı. Avrupa iddiasını sürdüren Alaves ise 46 puanla 8. sırada yer aldı.
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