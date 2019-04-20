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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
20.04.2019 - 08:24, Son Güncelleme:

Enes Ünal hayat verdi!

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Enes Ünal hayat verdi!

La Liga'nın 33. haftasında Real Valladolid, deplasmanda Alaves ile 2-2 berabere kalırken Enes Ünal, 76. dakikada penaltıdan takımına beraberliği getiren golü kaydetti.

La Liga'nın 33. haftasında temsilcimiz Enes Ünal'ın formasını giydiği Real Valladolid, Mendizorrotza'da Deportivo Alaves'in konuğu oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip, 4. dakikada Guidetti ve 24. dakikada Jony'in attığı gollerle skoru 2-0'a getirdi.

Art arda yediği gollerin ardından çabuk toparlanan Valladolid, 39. dakikada Joaquin Fernandez ile farkı 1'e indirdi ve ilk yarı ev sahibinin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda rakibinden daha üstün bir oyun ortaya koyan konuk ekip, ataklarını sıklaştırdı ve Milli futbolcumuz Enes Ünal, 76. dakikada penaltıdan attığı gol ile Alaves deplasmanında Valladolid'e beraberliği getirdi. Bu sezon Real Valladolid formasıyla La Liga'da 28. maçına çıkan Enes Ünal, 5. golünü kaydetti. Gol sayısını 5'e çıkaran Enes, Valladolid'in en skorer oyuncusu konumunda yer alıyor.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Valladolid, 32 puanla 17. sırada kaldı. Avrupa iddiasını sürdüren Alaves ise 46 puanla 8. sırada yer aldı.

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