Enes Ünal Atletico Madrid'i dize getirdi
İspanya La Liga 29. hafta maçında Villarreal, sahasında konuk ettiği Atletico Madrid'i Enes Ünal'ın son bölümdeki iki golüyle devirdi.
İspanya La Liga'da milli futbolcumuz Enes Ünal, kariyerinin en iz bırakıcı maçlarından birini oynadı. Villarreal'in Atletico Madrid'i konuk ettiği mücadelede Villarreal, 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi Enes Ünal'ın 2 golüyle 2-1 kazandı.
Atletico Madrid 20. dakikada Antoine Griezmann'ın golüyle 1-0 öne geçti. Mücadeleye yedek başlayan Enes Ünal, 74'üncü dakikada Pablo Fornals'ın yerine oyuna dahil olurken, 83'üncü dakikada beraberliği sağlayan golü kaydetti. Genç yetenek 90+1'inci dakikada bir gol daha atarak Villarreal'e 3 puanı getirdi.
Villarreal 47 puana yükseldi ve haftayı 5. sırada kapadı. İkinci sıradaki Atletico Madrid ise 64 puanda kaldı.
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