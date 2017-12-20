Enes Kanter kimdir, kaç yaşında?

National Basketball Association (NBA) takımlarından New York Knicks forması giyen Türk profesyonel basketbolcu Enes Kanter , 20 Mayıs 1992 yılında İsviçre’nin Zürih şehrinde doğdu. 2.11 m boyundaki millibasketbolcu, Pivot pozisyonunda görev alsa da gerektiğinde Uzun forvet olarak da oynayabilmektedir.



Basketbol hayatına Samanyolu Koleji'nde başlayıp Fenerbahçe Ülker'de yetişen Enes Kanter, takımı ile profesyonel sözleşme imzalamayıp, kolej'de Kentucky Üniversitesi'nde forma giyme kararı aldı. Kentucky Wildcats takımında bir süre oynadıktan sonra profesyonel oyuncu statüsünde değerlendirilerek NCAA de oynama hakkı elinden alındı. Daha sonra katıldığı 2011 NBA Seçmeleri'nde Utah Jazz tarafından 3. sırada draft edilerek Türk basketbol tarihinin bir NBA Draftı'nda en üst sıradan ve en genç draft edilen basketbolcusu unvanını ele geçirdi. Dört sene Utah Jazz forması giydikten sonra 2015 yılının Şubat ayında Oklahoma City Thunder takımına takas edildi ve burada beklentilerin üzerinde bir sezon geçirdi.



PROFESYONEL KARİYERİ



Enes Kanter, 24 Haziran tarihinde düzenlenen 2011 NBA Seçmeleri'nde Utah Jazz tarafından ilk tur 3. sıradan draft edildi, böylece Türk Basketbol tarihinin en üst sıradan ve en genç draft edilen basketbolcusu unvanını kazandı. Lokavt sonrası 9 Aralık, 2011 tarihinde Utah Jazz ile 4 yıllığına çaylak kontratı imzaladı.



NBA'deki ilk resmi maçına 28 Aralık günü oynanan Los Angeles Lakers'a 96-71 kaybettikleri maçta çıkan Enes Kanter, karşılaşmada aldığı 11 ribaund'la Utah tarihinde çaylak sezonundaki ilk maçında en çok ribaunt alan oyuncusu oldu.



Enes Kanter, 2 Mart, 2013 tarihinde oynanan Charlotte Bobcats maçında takımın ilk beş pivot'u Al Jefferson'un sakatlığı nedeniyle ilk kez ilk beş başladı ve 98-68 kazandıkları karşılaşmayı 23 sayı, 22 ribaund'la tamamladı. Enes Kanter, 2012-13 sezonunu maç başına 7.2 sayı ve 4.3 ribaund ortalamalarıyla tamamladı.



Golden State Warriors ile oynanan hazırlık maçıyla sahalara geri döndü ve 16 Ocak, 2014 günü oynanan San Antonio Spurs maçında 25 sayı, 11 ribaund ile kariyer sayı rekorunu kırdı. Enes Kanter, 3 Mart tarihinde oynanan Milwaukee Bucks maçında 88-114 kaybederlerken attığı 27 sayıyla aynı sezon içinde ikinci kez kariyer rekorunu kırdı. 2013-14 sezonunu maç başına 12.3 sayı ve 7.5 ribaund ortalamalarıyla tamamladı.

16 Aralık tarihinde oynanan New Orleans Pelicans maçında Enes, 119-111 yenilirlerken attığı 29 sayıyla kariyer rekorunu kırdı.