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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BURSA (İHA)
28.11.2019 - 08:48, Son Güncelleme:

Ender Arslan: Hissettiğim an basketbolu bırakırım

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Ender Arslan: Hissettiğim an basketbolu bırakırım

Furitti Extra Bursaspor’un tecrübeli kaptanı Ender Arslan, “Vücudumun gitmediğini hissettiğim an basketbolu bırakırım. Ama şu anda öyle bir durum yok. Takıma, faydalı olduğumu düşünüyorum” dedi.

Frutti Extra Bursaspor’un başarılı kaptanı Ender Arslan, ilerleyen yaşına rağmen gösterdiği performansla göz doldurmaya devam ediyor. Basın mensuplarıyla bir araya gelen 36 yaşındaki Arslan, bir süre daha basketbola devam edeceğine dair mesajlar verirken, takımın genel durumu da değerlendirdi.

Ligin başından beri çok iyi performans gösterdiklerini belirten Arslan, “Önemli deplasman galibiyetleri aldık. Üst sıralardaki iddialı takımları çok zorladık. Lige başlarken konum belirlemedik. Tek odaklandığımız şey mücadele etmek. Bursaspor taraftarları tribüne geldiği zaman mücadeleden memnun şekilde ayrılması önemlidir. Şu ana kadar bunu iyi yaptık. Önümüzdeki maçı da alırsak bizim için çok iyi 10 hafta geçmiş olur” dedi.

“Ligin en düşük bütçeli ikinci takımıyız”

Hedef belirlemeyi doğru bulmadığını dile getiren kaptan Arslan, “Ligin en düşük bütçeli ikinci takımıyız. Bu durumdayken hedef belirlemek doğru olmaz. Çok iyi çalışıyoruz. İyi bir aile ortama var. İç sahadaki bütün maçlarımızı kazanmak için bütün mücadelemizi vereceğiz. Bunları kazandığımız zaman play-off yaparız. Başka bir havaya girersek bizim için hüsran da olabilir. Biz mücadelemizi sergileyip, bitirebileceğimiz en üst noktada ligi tamamlayacağız” diye konuştu.

Taraftar müthiş bir itici güç”

Taraftarın müthiş bir itici güç olduğuna işaret eden Arslan, “Çok güzel atmosfer oluyor. Şu ana kadar maçlarımızı hep dolu oynadık. Taraftarlarımızın desteklerini hep bekliyoruz. Uzun yıllardır böyle seyircili bir takımda oynamıyordum. Bu, işi daha keyifli hale getiriyor. Biz taraftarımızın desteğinden çok memnunuz. İnşallah artarak devam eder ve biz de mücadelemizle gururlandırırız” ifadelerini kullandı.

Fiziki olarak kendini iyi hissettiğini sözlerine ekleyen tecrübeli basketbolcu, “Kendime hedef belirlemedim. Vücudumun gitmediğini hissettiğim an basketbolu bırakırım. Ama şu anda öyle bir durum yok. Takıma faydalı olduğumu düşünüyorum. Benim işim hem saha içi hem saha dışı. Şu an için her şey iyi gidiyor. Ben kendim hakkımda konuşmayı fazla sevmiyorum. Elimden gelen mücadeleyi sergilemeye çalışıyorum. Takım arkadaşlarımdan biraz daha tecrübeliyim. Onlara performansımla örnek olmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Ender Arslan: Hissettiğim an basketbolu bırakırım

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