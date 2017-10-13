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En zorlandığı 4 ismi açıkladı! Buffon...

İtalya ligi takımlarından Juventus'ta forma giyen efsane kaleci Buffon, kariyeri boyunca en zorlandığı futbolcularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hürriyet Haber
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39 yaşındaki file bekçisinin "60'larda doğmuş adamlarla oynamaya başladım, 2000'lerde doğanlarla bitireceğim. Ben başladığımda, daha geri pas kuralı yoktu. Kariyerimle gurur duyuyorum" ifadeleri ise dikkat çekti.

Dünya futbolunun en iyi kalecilerinden biri olarak gösterilen Buffon, kariyerinin son dönemine dair İtalan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"60'larda doğmuş adamlarla oynamaya başladım, 2000'lerde doğanlarla bitireceğim. Ben başladığımda, daha geri pas kuralı yoktu. Kariyerimle gurur duyuyorum" diyen Buffon, kariyeri boyunca en zorlandığı isimleri de açıkladı.

Tecrübeli file bekçisinin verdiği 4 isim arasında Ronaldo (Brezilyalı), Messi, Cristiano Ronaldo ve eski takım arkadaşı Zinedine Zidane yer aldı. (Yeni Şafak)

JuventusItalya
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