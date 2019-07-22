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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

En yüksek maaş alanların 3'ü Fenerbahçeli

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En yüksek maaş alanların 3'ü Fenerbahçeli

Üst düzey basketçiler, futbolcularla yarışıyor...

Euroleague’in en çok kazanan 10 basketbolcusunun yıllık ücretleri 2 milyon dolardan başlıyor. Mirotic’in 5.4 milyon dolarla birinci olduğu listede F.Bahçe Beko’dan De Colo (2.6), Vesely (2.4), Sloukas (2) da var.

AVRUPA’nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu olan THY Euroleague’de, artan gelir kaynaklarına paralel olarak üst düzey oyuncuların kazançları da yükseliyor. Artık milyon dolarlık sözleşmeler ‘normal’ olarak kabul edilirken, bazı oyuncuların yıllık ücretleri futbolcuları dahi solladı. Eurohoops’un yaptığı araştırmaya göre, 18 takımın yer aldığı THY Euroleague’de yıllık 2 milyon dolar gelir barajını aşan 10 oyuncu bulunuyor.

Alexey Shved devrildi

DOKUZ yıla ulaşan Euroleague şampiyonluk hasretine 2019-20 sezonunda son vermek için kesenin ağzını iyice açan Barcelona Lassa’nın, NBA’den transfer ettiği Nikola Mirotic, yılda 5.4 milyon dolarlık kazancıyla sadece bu yılın değil tarihin en pahalı oyuncusu oldu. Katalan devinin 6 yıllık sözleşme imzaladığı Mirotic için vergiler dahil 70 milyon dolar civarında para ödeyeceği belirtiliyor. Bu yıla dek ‘en çok kazanan oyuncu unvanını elinde bulunduran Khimki’nin yıldızı Alexey Shved, yılda 4 milyon dolar ile ikinci sırada yer alırken, Real Madrid’den Walter Tavares 3 milyon dolarla üçüncülüğe yerleşti.

Kanarya’nın lideri De Colo

ÜST üste 5 yıldır Euroleague Dörtlü Finali’ne yükselen ve yeni sezonda da şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe Beko’dan Nando de Colo, Jan Vesely ve Kostas Sloukas, en çok kazanan 10 oyuncu arasında yer alıyor. Yeni transfer edilen ve dün İstanbul’a gelen De Colo’ya yılda 2.6 milyon dolar ödeyen sarı lacivertli kulüpte Vesely 2.4 milyon dolarla en çok kazanan ikinci basketbolcu. Geçtiğimiz günlerde sözleşmesini 3 yıl uzatan Sloukas da 2 milyon dolar net ücret alıyor.

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