En yüksek maaş alanların 3'ü Fenerbahçeli
Üst düzey basketçiler, futbolcularla yarışıyor...
Euroleague’in en çok kazanan 10 basketbolcusunun yıllık ücretleri 2 milyon dolardan başlıyor. Mirotic’in 5.4 milyon dolarla birinci olduğu listede F.Bahçe Beko’dan De Colo (2.6), Vesely (2.4), Sloukas (2) da var.
AVRUPA’nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu olan THY Euroleague’de, artan gelir kaynaklarına paralel olarak üst düzey oyuncuların kazançları da yükseliyor. Artık milyon dolarlık sözleşmeler ‘normal’ olarak kabul edilirken, bazı oyuncuların yıllık ücretleri futbolcuları dahi solladı. Eurohoops’un yaptığı araştırmaya göre, 18 takımın yer aldığı THY Euroleague’de yıllık 2 milyon dolar gelir barajını aşan 10 oyuncu bulunuyor.
Alexey Shved devrildi
DOKUZ yıla ulaşan Euroleague şampiyonluk hasretine 2019-20 sezonunda son vermek için kesenin ağzını iyice açan Barcelona Lassa’nın, NBA’den transfer ettiği Nikola Mirotic, yılda 5.4 milyon dolarlık kazancıyla sadece bu yılın değil tarihin en pahalı oyuncusu oldu. Katalan devinin 6 yıllık sözleşme imzaladığı Mirotic için vergiler dahil 70 milyon dolar civarında para ödeyeceği belirtiliyor. Bu yıla dek ‘en çok kazanan oyuncu unvanını elinde bulunduran Khimki’nin yıldızı Alexey Shved, yılda 4 milyon dolar ile ikinci sırada yer alırken, Real Madrid’den Walter Tavares 3 milyon dolarla üçüncülüğe yerleşti.
Kanarya’nın lideri De Colo
ÜST üste 5 yıldır Euroleague Dörtlü Finali’ne yükselen ve yeni sezonda da şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe Beko’dan Nando de Colo, Jan Vesely ve Kostas Sloukas, en çok kazanan 10 oyuncu arasında yer alıyor. Yeni transfer edilen ve dün İstanbul’a gelen De Colo’ya yılda 2.6 milyon dolar ödeyen sarı lacivertli kulüpte Vesely 2.4 milyon dolarla en çok kazanan ikinci basketbolcu. Geçtiğimiz günlerde sözleşmesini 3 yıl uzatan Sloukas da 2 milyon dolar net ücret alıyor.
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