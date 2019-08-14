En tecrübelisi Giresunspor, en yenisi Menemenspor! TFF 1. Lig 16 Ağustos'ta başlıyor...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriEn tecrübelisi Giresunspor, en yenisi Menemenspor! TFF 1. Lig 16 Ağustos'ta başlıyor...
GeriFutbol En tecrübelisi Giresunspor, en yenisi Menemenspor! TFF 1. Lig 16 Ağustos'ta başlıyor...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
14.08.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

En tecrübelisi Giresunspor, en yenisi Menemenspor! TFF 1. Lig 16 Ağustos'ta başlıyor...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
En tecrübelisi Giresunspor, en yenisi Menemenspor! TFF 1. Lig 16 Ağustos'ta başlıyor...

Yeni sezon heyecanının 16 Ağustos Cuma günü "Giresunspor-Menemenspor" maçıyla başlayacağı TFF 1. Lig'de normal sezonun 2 Mayıs 2020'de bitmesi planlanıyor.

İlk iki sırayı alacak takımların doğrudan Süper Lig'e yükseleceği ligde, sezon sonunda play-off'ta üçüncü ile altıncı, dördüncü ile beşinci birbirleriyle eleme usulü çift maç yapacak ve rakiplerini eleyenler finalde karşılaşacak, kazanan Süper Lig'e çıkacak.

Ligde son 3 sırada yer alacaklar ise TFF 2. Lig'e düşecek.

- Ligde mücadele edecek ekipler

Geçen yıl Süper Lig'e veda eden Akhisarspor, Bursaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yanı sıra TFF 2. Lig'den yükselen Fatih Karagümrük, Keçiörengücü ile Menemenspor ligin yeni ekipleri olarak mücadele edecek.

Ligde bu takımların yanı sıra Adana Demirspor, Adanaspor, Altay, Altınordu, Balıkesirspor, Boluspor, Eskişehirspor, Giresunspor, Hatayspor, İstanbulspor, Osmanlıspor ve Ümraniyespor bulunuyor.

- Yabancı oyuncu statüsü

Takımlar bu sezon 28 futbolcudan oluşacak A takım listelerinde 10 yabancı oyuncu bulundurabilecek. Bunlarına 6'sına maç kadrolarında yer verebilecek ekipler, 5'ine ise aynı anda sahada oynatabilecek.

En tecrübelisi Giresunspor, en yenisi Menemenspor TFF 1. Lig 16 Ağustosta başlıyor...

- Süper Lig'den düşenler

Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan ancak geçen sezon lige veda eden Bursaspor, en son 2005-2006'da mücadele ettiği lige döndü. Yeşil-beyazlı ekip 1966-1967 ve 2005-2006'dan sonra tekrar Süper Lig vizesi almaya çalışacak.

Geçen sezon Süper Lig'den düşen ekiplerden Akhisarspor, en son 2011-2012 sezonunda 1. Lig'de yer aldı. Süper Lig'de 7 sezon aralıksız yer aldıktan sonra veda eden Ege temsilcisi, tekrar en üst kademe lige çıkma mücadelesi verecek.

İlk kez çıktığı Süper Lig'de sadece 1 sezon mücadele edebilen Büyükşehir Belediye Erzurumspor da bu yıl 1. Lig'de zirvede yer almak için çalışacak.

- En fazla sevinen Adanaspor

Ligde yer alacak 18 takım içinde Adanaspor 5 kez Süper Lig'e çıkma başarısı gösterirken, bu ekibi Adana Demirspor ve Eskişehirspor (4), Altay ve Boluspor (3), Balıkesirspor, Bursaspor, İstanbulspor ve Osmanlıspor (2), Akhisarspor, Altınordu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fatih Karagümrük ve Giresunspor (1) izledi.
Hatayspor, Keçiörengücü, Menemenspor ve Ümraniyespor ise hiç Süper Lig'e çıkamadı. 

- En tecrübelisi Giresunspor

Ligde şimdiye kadar 30 yıl oynayan Giresunspor, bu organizasyonun en tecrübeli ekibi olarak dikkati çekti

Giresunspor'u, Adana Demirspor (29), Adanaspor, Balıkesirspor (28), Altınordu (27), Boluspor (26), Hatayspor (21), Eskişehirspor (18), Fatih Karagümrük (17), İstanbulspor (15), Altay (13), Osmanlıspor (9), Bursaspor (6), Keçiörengücü (5), Ümraniyespor (3), Akhisarspor (2) ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor (1) izledi.

Geçen sezon Menemen Belediyespor adıyla mücadele ettiği TFF 2. Lig'den 1. Lig vizesi alan ve ismini Menemenspor olarak değiştiren sarı-lacivertli ekip, ilçenin eski takımı Menemenspor'dan sonra tekrar bu organizasyonda yer alacak.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Ertuğrul Ersoy'a Metz talip oldu
UEFA Süper Kupa'yı kadın hakem Frappart yönetecek! İşte karnesi...
Tamer Tuna: Hedefimiz istikrarlı bir Göztepe
Akhisarspor'a Boşnak golcü