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En son Cimbom'dan gol yemedi! Volkan Demirel...

Göztepe karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Volkan Demirel bu karşılaşmada da kalesinde gol gördü. Andre Castro'nun ceza sahası dışından şutunu çelemeyen Volkan Demirel ayrıca ikinci yarıda Scarione'nin golüne engel olamadı.

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Volkan sezon başında oynanan hazırlık maçlarında da hatalı çıkışları nedeniyle kalesinde goller görmüş ve eleştiri almıştı.

Başarılı kaleci bu sezon başında oynadığı Juventus Bucuresti (2-3), S.Lizbon (1-2) ve Monaco (0-1) maçları dışında Sturm Graz maçlarında da birer gol yemişti. Volkan Demirel en son geçen sezon Galatasaray ile deplasmanda oynanan ve 1-0 kazanılan maçta gol yememişti. Bu maçın ardından oynadığı 10 resmi maçta da gol yedi

Volkan Demirel'in oynadığı son 10 resmi maç
2016-17
Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe
Fenerbahçe 0-1 Antalyaspor
Gençlerbirliği 1-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor
Adanaspor 1-3 Fenerbahçe
M.Başakşehir 2-2 Fenerbahçe (kupa)
Fenerbahçe 2-2 M.Başakşehir (kupa)

2017-18
Sturm Graz 1-2 Fenerbahçe (Avrupa)
Fenerbahçe 1-1 Sturm Graz (Avrupa)
Göztepe 2-2 Fenerbahçe (Ajanspor)

Volkan DemirelFenerbahçeGalatasarayGöztepeGOL
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