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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
13.12.2018 - 13:07, Son Güncelleme:

En skorer takım PSG!

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En skorer takım PSG!

PSG, kaydettiği 17 golle bu sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasının en skorer takımı olurken, en az gol yiyen ekipler sıralamasının zirvesinde, kalesinde 2 gol gören Borussia Dortmund yer aldı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta oynanan 96 maç sonunda en fazla gol atan takımlar sıralamasının ilk basamağında, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle C Grubu'nu zirvede tamamlayan PSG yer aldı.

Hücum hattı Edinson Cavani, Neymar ve Kylian Mbappe'den oluşan PSG, rakip fileleri 17 kez sarstı. Fransa kulübü, ortalama 2,86 golün kaydedildiği 2018-19 Şampiyonlar Ligi gruplarında, maç başına 2,83 gole ulaştı.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında en fazla gol atan ve en az gol yiyen takımlar şöyle sıralandı:

1 PSG (Fransa) 17
2 Manchester City (İngiltere) 16
3 Bayern Münih (Almanya) 15
Porto (Portekiz) 15
5 Barcelona (İspanya) 14

En Çok Oynanan Bahis
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    2201kez oynandı
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1 Borussia Dortmund (Almanya) 2
2 Manchester United (İngiltere) 4
Juventus (İtalya) 4
Schalke 04 (Almanya) 4

- En gollü maçlar

PSG'nin sahasında Kızılyıldız'ı 6-1 yendiği C Grubu karşılaşması, grup aşamasının en gollü maçı oldu.

Manchester City'nin evinde Shakhtar Donetsk'i 6-0 mağlup ettiği F Grubu mücadelesi, en farklı biten maç kategorisinde ilk sıraya yerleşti.

Öte yandan Kızılyıldız, yediği 17 golle gruplarda kalesinde en fazla gol gören takım olarak da kayıtlara geçti.

- En golcüsü Lewandowski

Bayern Münih'in Polonyalı forveti Robert Lewandowski, 8 golle grup aşamasının en skorer futbolcusu olmayı başardı.

Barcelona'dan Arjantinli Lionel Messi 6, Roma'dan Bosna Hersekli Edin Dzeko, Ajax'tan Sırp Dusan Tadic, Hoffenheim'dan Hırvat Andrej Kramaric, PSG'den Brezilyalı Neymar, Porto'dan Malili Moussa Marega ve Juventus'tan Arjantinli Paulo Dybala, grup maçlarında 5'er gol buldu.

Şampiyonlar Ligi'nde birçok rekoru elinde bulunduran Juventus'tan Portekizli Cristiano Ronaldo ise bu sezon grup karşılaşmalarında bir gol kaydetti.

- Gruplarda 275 gol atıldı

Futbolseverler, 2018-19 sezonunun grup maçlarında 275 gol izledi.

Bu rakam, 306 golle grup maçları rekorunun kırıldığı geçen sezonun gerisinde kaldı.

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