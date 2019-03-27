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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

En kritik hamle Emre

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En kritik hamle Emre

Arnavutluk ve Moldova galibiyetlerinin perde arkası...

Şenol Güneş, 38 yaşındaki oyuncunun deneyimlerinden faydalanmak istedi. Hiç beklemediği bir anda ay yıldızlı ekibe çağrılan Emre Belözoğlu da hocasının kendisine duyduğu güvene karşılık takımın başarılı olması için elinden gelen her şeyi yaptı.

EURO 2020 elemelerinde Arnavutluk ve Moldova’yı mağlup eden A Milli Takım’da bu zaferlerin mimarı olan Şenol Güneş’in en kritik hamlesi Emre Belözoğlu’nu kadroya alması oldu. 38 yaşındaki futbolcunun tecrübesinden yararlanmak isteyen Güneş’in bu kararı özellikle genç oyuncular üzerinde müthiş pozitif bir hava yarattı. 1.5 yıl aradan sonra ay yıldızlı takıma seçilmenin onurunu yaşayan Emre, hocasının kendisine duyduğu güveni boşa çıkarmamak için olağanüstü bir çaba gösterdi. Yakın çevresine milli formayı tekrar giymeyi hiç beklemediğini ve bu davetin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Emre, saha içinde ve dışında takıma liderlik yaptı.

Burak ve Gökhan da yardımcı oldu

EMRE Belözoğlu’na bu çalışmalarında en çok yardımcı olan isimler, tıpkı bu oyuncu gibi uzun aradan sonra Milli Takım’a alınan Burak Yılmaz ile Gökhan Gönül oldu. Üç futbolcunun önderliğindeki olumlu hava sahaya da yansıdı ve 2 maçta 6 puan kazanıldı. Şenol Güneş, sezon sonu futbolu bıraksın ya da bırakmasın, Emre Belözoğlu’ndan Milli Takım’da yararlanmayı düşünüyor. Emre, yeşil sahalara veda etmesi durumunda ay yıldızlı ekibin teknik ya da idari kadrosu içinde görev alacak. Eğer futbola devam ederse A Milli Takım’da banko yer almaya devam edecek.

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Şenol Güneş Moldova galibiyeti sonrası bu açıklamaları yapmıştı...

Şenol Güneş: "Beni kavga ettirmeyin..."A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Moldova'yı 4-0 mağlup ettikleri 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu ikinci maçına ilişkin, "İlk yarıda başlangıçta bocaladık ve yavaş oynadık. Daha sonra hem golleri hem de pozisyonları bulduk. Oyun üstünlüğü skora yansıdı" dedi.
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