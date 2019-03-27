En kritik hamle Emre

Şenol Güneş, 38 yaşındaki oyuncunun deneyimlerinden faydalanmak istedi. Hiç beklemediği bir anda ay yıldızlı ekibe çağrılan Emre Belözoğlu da hocasının kendisine duyduğu güvene karşılık takımın başarılı olması için elinden gelen her şeyi yaptı.

EURO 2020 elemelerinde Arnavutluk ve Moldova’yı mağlup eden A Milli Takım’da bu zaferlerin mimarı olan Şenol Güneş’in en kritik hamlesi Emre Belözoğlu’nu kadroya alması oldu. 38 yaşındaki futbolcunun tecrübesinden yararlanmak isteyen Güneş’in bu kararı özellikle genç oyuncular üzerinde müthiş pozitif bir hava yarattı. 1.5 yıl aradan sonra ay yıldızlı takıma seçilmenin onurunu yaşayan Emre, hocasının kendisine duyduğu güveni boşa çıkarmamak için olağanüstü bir çaba gösterdi. Yakın çevresine milli formayı tekrar giymeyi hiç beklemediğini ve bu davetin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Emre, saha içinde ve dışında takıma liderlik yaptı.

Burak ve Gökhan da yardımcı oldu

EMRE Belözoğlu’na bu çalışmalarında en çok yardımcı olan isimler, tıpkı bu oyuncu gibi uzun aradan sonra Milli Takım’a alınan Burak Yılmaz ile Gökhan Gönül oldu. Üç futbolcunun önderliğindeki olumlu hava sahaya da yansıdı ve 2 maçta 6 puan kazanıldı. Şenol Güneş, sezon sonu futbolu bıraksın ya da bırakmasın, Emre Belözoğlu’ndan Milli Takım’da yararlanmayı düşünüyor. Emre, yeşil sahalara veda etmesi durumunda ay yıldızlı ekibin teknik ya da idari kadrosu içinde görev alacak. Eğer futbola devam ederse A Milli Takım’da banko yer almaya devam edecek.

Şenol Güneş Moldova galibiyeti sonrası bu açıklamaları yapmıştı...