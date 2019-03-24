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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fatih SABOVİÇ
24.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

En kritik 180 dakika

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En kritik 180 dakika

Yanal'a göre son 8 maçın en önemlileri Ankaragücü ve Galatasaray...

Kendileri gibi 31 puanı olan A.Gücü ile birlikte G.Saray karşısında alınacak galibiyetlerin takımı rahatlatacağını düşünen Ersun Yanal, oyuncularını bu maçlara özel olarak motive ediyor. Ciddi bir fikstür avantajı bulunan F.Bahçe, kalan 8 maçın 5’ini İstanbul’da oynayacak.

Fenerbahçe’de sezonun en kritik dönemi yaklaşırken, kalan her maçı ‘final’ olarak gören teknik heyet; yine de takımı Ankaragücü ile Galatasaray maçlarına özel olarak motive etmeye çabalıyor. · Teknik direktör Ersun Yanal ile ekibi, kendileriyle aynı puanda (31) olan Ankaragücü ve sonraki hafta Kadıköy’de Galatasaray’a karşı alınacak 6 puanın kalan karşılaşmalarda rahat etmelerini sağlayacağını düşünüyor.

Ligde halen 36 puanla 5. sırada yer alan Yeni Malatyaspor’la dahi arasında sadece 6 puan fark bulunan sarı lacivertliler, Ankaragücü ve Galatasaray mücadeleleri sonrası Aytemiz Alanyaspor deplasmanına gidecek.

Ardından kalan 5 haftada ise Fenerbahçe, sadece 1 kez İstanbul dışına çıkacak. Trabzon, Akhisar ve Antalya’yı Ülker Stadı’nda ağırlayacak olan Kanarya, mayısın ilk haftasında İstanbul’da Kasımpaşa ile oynayacak. Bir tek 33. haftadaki Erzurum mücadelesi dış sahada yapılacak.

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iÇERiDE 6, DIŞARIDA 1 ZAFER

F.Bahçe’nin bu sezon aldığı sonuçlar da, fikstürün geri kalanı konusunda sarı lacivertlilerin avantajını gözler önüne seriyor. Kadıköy’de oynadığı 13 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi alan Kanarya’nın, bu performansı deplasmanda ise dip yaptı. Sarı lacivertliler, 13 dış saha maçında sadece 1 kez kazanırken, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. F.Bahçe dış sahada 16 Eylül 2018’deki Konya maçından beri (190 gün) 3 puan alamıyor.

VALBUENA VE DIRAR SEViNCi

Öte yandan, sakatlıkları bulunan Valbuena ve Dirar, dün takımla birlikte çalışmalara başlarken, sarı lacivertlilerin lige verilen ara nedeniyle perşembe günü Samandıra’da Eskişehirspor ile özel maç yapacağı açıklandı.

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