En kritik 180 dakika

Kendileri gibi 31 puanı olan A.Gücü ile birlikte G.Saray karşısında alınacak galibiyetlerin takımı rahatlatacağını düşünen Ersun Yanal, oyuncularını bu maçlara özel olarak motive ediyor. Ciddi bir fikstür avantajı bulunan F.Bahçe, kalan 8 maçın 5’ini İstanbul’da oynayacak.

Fenerbahçe’de sezonun en kritik dönemi yaklaşırken, kalan her maçı ‘final’ olarak gören teknik heyet; yine de takımı Ankaragücü ile Galatasaray maçlarına özel olarak motive etmeye çabalıyor. · Teknik direktör Ersun Yanal ile ekibi, kendileriyle aynı puanda (31) olan Ankaragücü ve sonraki hafta Kadıköy’de Galatasaray’a karşı alınacak 6 puanın kalan karşılaşmalarda rahat etmelerini sağlayacağını düşünüyor.

Ligde halen 36 puanla 5. sırada yer alan Yeni Malatyaspor’la dahi arasında sadece 6 puan fark bulunan sarı lacivertliler, Ankaragücü ve Galatasaray mücadeleleri sonrası Aytemiz Alanyaspor deplasmanına gidecek.

Ardından kalan 5 haftada ise Fenerbahçe, sadece 1 kez İstanbul dışına çıkacak. Trabzon, Akhisar ve Antalya’yı Ülker Stadı’nda ağırlayacak olan Kanarya, mayısın ilk haftasında İstanbul’da Kasımpaşa ile oynayacak. Bir tek 33. haftadaki Erzurum mücadelesi dış sahada yapılacak.

iÇERiDE 6, DIŞARIDA 1 ZAFER

F.Bahçe’nin bu sezon aldığı sonuçlar da, fikstürün geri kalanı konusunda sarı lacivertlilerin avantajını gözler önüne seriyor. Kadıköy’de oynadığı 13 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi alan Kanarya’nın, bu performansı deplasmanda ise dip yaptı. Sarı lacivertliler, 13 dış saha maçında sadece 1 kez kazanırken, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. F.Bahçe dış sahada 16 Eylül 2018’deki Konya maçından beri (190 gün) 3 puan alamıyor.

VALBUENA VE DIRAR SEViNCi

Öte yandan, sakatlıkları bulunan Valbuena ve Dirar, dün takımla birlikte çalışmalara başlarken, sarı lacivertlilerin lige verilen ara nedeniyle perşembe günü Samandıra’da Eskişehirspor ile özel maç yapacağı açıklandı.

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