En komik kırmızı kart
İngiltere Ulusal Ligi Güney Konferansı’nda yer alan Hemel Hempstead’in formasını giyen eski Arsenal’lı Sanchez Watt, parodilere konu olacak bir şekilde kırmızı kart gördü.
Hempstead’in East Thurrock ile oynadığı maçta hakem Dean Hulme Watt’a sarı kart göstermek için yanına çağırdı. Hakem oyuncuya ismini sorunca tecrübeli oyuncu “Watt” dedi, hakem anlamayınca o da sürekli olarak “Watt, Watt” diye tekrarladı. Ancak hakem bunu “What, What (Ne, ne?) diye anladı ve kendisine sürekli itiraz ettiğini zannederek oyuncuya ikinci karıdan kırmızı kartı çıkardı.
Hemen hakemin yanına koşan Hempstead Takım Kaptanı Jordan Parkes yanlış anlamayı düzeltti ve hakem de kırmızı kartı sarıya çevirdi. Maçı Watt ve takımı 2-0 kazandı.
2009’da Arsenal’a transfer olan ancak bu ekipte sadece 1 kupa maçına çıkabilen 27 yaşındaki oyuncu birçok kulübe kiralandıktan sonra alt liglerde şansını denedi.
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